José García Ruminot, senador de Renovación Nacional y nuevo presidente del Senado, se reunió brevemente este martes con el Presidente de la República, Gabriel Boric, oportunidad en la que aseguró que apostará por acuerdos y no por

que “las reformas se detengan”.

“No estamos para entrabar nada, no estamos para que las reformas se detengan”, fueron las palabras de García Ruminot tras acudir hasta La Moneda y realizar un saludo protocolar al Jefe de Gobierno.

Agregó que “queremos que se discutan y ojalá haya acuerdos, especialmente en materia de reforma previsional que es una de las preocupaciones del presidente”.

Ruminot enfatizó en que ojalá se construyan los acuerdos en las comisiones técnicas y si no se construyen esos acuerdos, finalmente votaremos, pero queremos que el funcionamiento del Senado sea una garantía de que las instituciones de la República funcionan. Esa es parte muy importante de nuestro objetivo como Mesa del Senado”.

El finalizar la visita protocolar en La Moneda, a la que llegó acompañado del vicepresidente de la corporación, Matías Walker (Demócratas), el titular del Senado manifestó que “ha sido una reunión muy fructífera, en el sentido de que al abordar los temas que son de interés, estamos cumpliendo nuestra misión institucional”.

Agregó que “como Mesa del Senado cumplimos una misión institucional. El Senado tiene que pronunciarse sobre las reformas planteadas, sobre los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, sobre las iniciativas que presentan las senadoras y senadores y además tenemos que participar de los nombramientos de autoridades del Estado de común acuerdo con el Ejecutivo. Esa es nuestra misión y nos interesa cumplirla con el mayor rigor, con el mayor sentido de urgencia y también con la mayor responsabilidad”.

El titular de la Cámara Alta explicó que además, se abordaron diversas temáticas con el Mandatario, como el proceso de reconstrucción tras el incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana y también la situación que enfrentan varias familias que no tienen matrículas para sus hijos.

“Conversamos la situación de las familias cuyos niños no han podido encontrar matrícula y le hemos planteado la necesidad de poder llevar adelante iniciativas legislativas que signifiquen que, por ejemplo, no haya que estar demostrando que hay demanda insatisfecha de tal manera que podamos tener más colegios, más salas de clases, más cursos y despejar el drama que significa para muchas familias no tener matrículas”, dijo el senador García.

En tanto, el vicepresidente de la corporación, Matías Walker, manifestó que “esta mesa va a garantizar que vamos a poner un acelerador a todas las iniciativas, tanto a los mensajes del Ejecutivo como a las mociones parlamentarias”.

Walker agregó que conversaron con Gabriel Boric respecto de “la prioridad que tiene que tener la agenda de seguridad como la necesidad de llegar a un acuerdo en materia de pensiones”.

Indicó que el tema de la reforma tributaria específica a la ley de rentas no fue parte del contenido de la reunión con el mandatario, pero que sí “se conversó en la necesidad de avanzar en el proyecto que disminuye la evasión tributaria porque es muy importante contar con esos recursos para cumplir con el objetivo que todos tenemos que es llegar a una PGU de 250 mil pesos lo antes posible”.