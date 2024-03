Conversaciones de WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, revelan su influencia en los nombramientos de ministros en las cortes del Poder Judicial. Las pruebas de las gestiones de Hermosilla para lograr que Jean Pierre Matus llegara a la Corte Suprema en 2021, y para que Antonio Ulloa integrara la Corte de Apelaciones de Santiago el mismo año, se encuentran en estos chats.

Un reportaje de Ciper da cuenta el rol del abogado en los nombramientos de ministros. Todo registrado en cientos de mensajes en la red social de texto.

En el informe pericial al celular iPhone 14 de Luis Hermosilla, que tiene en su poder la Fiscalía Oriente, abundan las conversaciones del abogado con senadores, jueces y personeros de La Moneda respecto de nombramientos en el Poder Judicial. Hermosilla era un hombre influyente a la hora de posicionar ministros en la Corte Suprema y en las Cortes de Apelaciones.

Cabe destacar que Hermosilla declaró como testigo en la causa que indaga la responsabilidad del exjefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, en la filtración de antecedentes reservados de, al menos, cinco causas judiciales que afectaban principalmente a dirigentes del piñerismo, incluido el expresidente Piñera.

La Fiscalía Oriente aún no termina de revisar el informe con la transcripción de los chats de Hermosilla. Sin embargo, ya han aparecido conversaciones que comprueban la fama extendida del abogado como alguien influyente a la hora de posicionar nombres en el Poder Judicial.

Ratificación de Matus y el sistema de nombramientos

En 2021, Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior, y en el gobierno hacía ruido su intromisión en los nombramientos judiciales.

Tanto Jean Pierre Matus como Antonio Ulloa reconocieron a Ciper sus conversaciones con Hermosilla en medio de sus postulaciones para las respectivas cortes. Ulloa daba muestras de cercanía con el abogado. Todos los días durante las mañanas le enviaba un poema, de distintos autores, para desearle una buena jornada.

A fines de septiembre de 2021, el Senado ratificó a Matus como nuevo ministro de la Corte Suprema en una votación en la que contó con 30 votos a favor, 3 abstenciones y 4 en contra.

Cuando Matus compareció ante la Comisión de Constitución del Senado para defender su postulación, fue consultado por los potenciales conflictos de interés que enfrentaría en el cargo. El abogado contestó que si hay “una causa en la que intervenga, por ejemplo, el general (Schafick) Nazal, yo no puedo intervenir (…) haber sido abogado patrocinante de un imputado en una causa, o emitido un informe en derecho sobre otra, me inhabilita en el futuro para intervenir como juez en ellas”.

La influencia de Hermosilla en la carrera de Ulloa en el Poder Judicial

Son varios los chats de WhatsApp que también muestran las gestiones de Hermosilla para que Antonio Ulloa Márquez se transformara en ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hubo dos campañas, la primera en 2019, donde la jugada no resultó, y la de 2021, cuando Ulloa sí logró su objetivo.

En medio de sus vacaciones, el ministro Ulloa reconoció esos contactos en conversación con Ciper. “Yo a Luis lo conozco desde hace unos cuatro o cinco años, cuando yo era ministro en Copiapó; y en esa oportunidad postulé como ministro a Santiago, quedé en terna, y bueno, ahí un amigo me dijo ‘tengo contacto con Luis Hermosilla y él te puede ayudar para que te nombre el Presidente Piñera‘, o el ministro de Justicia, el señor Larraín. Ahí lo conocí. Pero me fue mal en esa terna, no me nombraron”, indicó.

El sistema de nombramientos y la necesidad de cambio

Ulloa sostuvo que el sistema de nombramientos judiciales nunca ha sido modificado, y por tanto, siempre se replica la fórmula de las influencias bajo cuerda para lograr ser electo. Según él, siempre va a haber ayuda externa y siempre se va a buscar esa ayuda.

“La Asociación de Magistrados ha luchado para cambiar el sistema de nombramientos de los jueces, terminar con este tema de que todo está a cargo de la Corte Suprema y de las autoridades actuales, y establecer otro sistema a través de un colegio nacional de la magistratura”, expuso.

Lo grave, según Ulloa, es que existieran pagos a cambio de nombramientos, pero dijo que no es el caso. Aseguró que no tiene una relación de confianza ni íntima amistad con Luis Hermosilla, ni una relación económica.

A la luz de los nuevos antecedentes que se han revelado sobre Luis Hermosilla, Ulloa indicó que mantiene su opinión sobre el abogado. Añadió que tiene el mejor concepto de él, independiente de lo que se esté diciendo y especulando. Aunque no es amigo de Hermosilla, afirmó que le tiene afecto y aprecio por su ayuda en el pasado.