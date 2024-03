“Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”, declaró el abogado Luis Hermosilla ante la Fiscalía.

El abogado Luis Hermosilla declaró ante el Ministerio Público en la causa por filtrar información de investigaciones contra el ex director general de la PDI, Sergio Muñoz, donde aseguró que no ha borrado conversaciones de su teléfono.

Hermosilla declaró el pasado 15 de marzo ante Fiscalía, donde acudió acompañado de su hermano y abogado Juan Pablo Hermosilla, indicando que conoció a Muñoz en 2020 tras ser presentado por Héctor Espinoza, quien antecedió a Muñoz en la jefatura de la PDI, consignó diario La Tercera.

“Conozco al director de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz, así como conozco muchos funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (…) No soy amigo de él, lo conocí como funcionario de la PDI”, declaró Hermosilla.

Ante esto, desde el Ministerio Público le preguntaron si recordaba las conversaciones que mantuvo a través de Whatsapp, a lo que Hermosilla respondió que tiene más de mil contactos en su celulares y que no ha eliminado mensajes.

“Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”, fue la declaración del controvertido abogado.

Luego fue consultado sobre los mensajes que le envío Muñoz, donde asegura que recibió información sobre la causa contra el también ex director de la PDI, Héctor Espinoza, pero se negó a entregar detalles.

“Efectivamente me lo manda a mí Sergio Muñoz, y en mi calidad de abogado defensor de Héctor Espinoza Valenzuela, no me puedo referir”, aseguró Hermosilla.

Por último, también evitó entregar detalles sobre las otras filtraciones que realizó Muñoz, como el caso Enjoy, Dominga o sobre el exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara. “Puedo señalar que efectivamente ese mensaje fue enviado por Sergio Muñoz a mi teléfono”, aseguró.

Muñoz fue formalizado el último martes por filtrar información a Hermosilla, hecho que se conoció luego que el celular del abogado fuera periciado en el marco del caso Audios, lo que generó que el primero renunciara a la PDI y quedara con prisión preventiva.