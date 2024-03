El presidente Gabriel Boric nuevamente cuestionó la cobertura de los medios de comunicación, asegurando que hay una “tendencia” a “mostrar lo malo”, asegurando que se debilitan las confianzas, tal como sucedió en el Senado.

Así lo señaló durante una actividad realizada la mañana de este miércoles en el Barrio Yungay, sector donde precisamente el mandatario reside, donde se inauguró una plaza de juegos infantil en el Parque Portales.

En la oportunidad, el jefe de Estado valoró la iniciativa que permitirá destinar un espacio a la recreación, apuntando a una anécdota que le comentó uno de sus vecinos, a propósito de una nota de prensa.

“Muchas veces hay una tendencia a destacar lo malo y eso no es solamente una cuestión del Gobierno, que yo lo diga y hagamos una contradicción entre lo que plantean algunos medios de comunicación y lo que plantea el Gobierno”, señaló.

“Permítame contarles una anécdota real que me pasó aquí, en este mismo barrio. Un locatario del barrio me cuenta, ustedes saben que soy vecino de acá, y me cuenta que alguien de la junta de vecinos que lo habían contactado de un canal de televisión para opinar sobre la delincuencia en el barrio Yungay”, resaltó el presidente Boric.

“Y me cuenta, me muestra el mensaje y me dice ‘Sabes que no quiero hablar, porque la otra vez hablé y dije que en general las cosas estaban mejorando, que sentía que íbamos para arriba y no salió mi testimonio, salió solamente los que hablaban mal’ y yo he conversado con muchos de ustedes aquí presentes y hay muchos que me dicen exactamente lo mismo”, añadió.

En ese sentido, el jefe de Estado reconoció que los vecinos “tienen una preocupación muy grande por la seguridad, por los hechos que hemos conocido. Pero también no quieren que se estigmatice a este barrio ni a ningún otro. Y por eso es importante que las buenas noticias se cuenten”.

“Me acuerdo cuando estábamos inaugurando una plaza en Renca hace no tanto tiempo y había algunos que decían que esto no era relevante”, recordó el mandatario, tras una polémica que protagonizó en diciembre del año pasado.

“La recuperación de los espacios públicos es tremendamente relevante. Y como decía la ministra del Interior, a partir de esta comunidad que se genera, a partir del tejido social, se va recomponiendo la confianza y la confianza en toda dimensión es fundamental para que la sociedad funcione bien”, insistió Boric.

En esa línea, envió un duro recado al Senado, donde el RN José García Ruminot se quedó con la Presidencia de la Cámara Alta luego de una polémica votación.

“Cuando se rompe la confianza, como lo hizo la derecha ayer en el Senado, las instituciones se debilitan, cuando se rompe la confianza, por ejemplo, con el abandono de espacios públicos, la delincuencia avanza”, criticó.

Asimismo, el jefe de Estado llamó a la unidad de todo el espectro político, para dejar de esta “peleando”.

“Dejemos de lado el pesimismo. Unámonos izquierda, centroderecha, que es lo que nos piden nuestros vecinos. Eso es lo que se exige de la política, no que sigamos peleando hablando mal el uno del otro”, pidió.

“Entonces, este hito que quizás algunos dirán pequeño en relación con todos los parques que hay en el país, es tremendamente importante porque se ha hablado mucho del Barrio Yungay en el último tiempo y ahora estamos dando cuenta, a partir del trabajo coordinado entre el municipio y el Gobierno central, que también hay buenas noticias que contar”, concluyó.