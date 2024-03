La oposición criticó al Gobierno luego que le solicitara la renuncia al director de Senapred, Álvaro Hormazábal, adelantando que “profundizarán” en la eventual responsabilidad del Ministerio del Interior.

Recordemos que Hormazábal cumplió el viernes un año como el primer director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), organismo que reemplazó a la Onemi.

Sin embargo, este sábado, y en medio de las críticas por su gestión en los recientes incendios de Viña del Mar, el Gobierno le solicitó la renuncia.

Durante esta catástrofe, el director del organismo tuvo recriminaciones cruzadas con la Municipalidad de Viña del Mar, específicamente contra la jefa comunal, Macarena Ripamonti.

Dicha situación causó molestias en el Ejecutivo. De hecho, el propio presidente Gabriel Boric sostuvo que “no puede haber una institución del Estado culpando a las municipalidades del problema”.

Durante esta mañana, el Gobierno señaló que “la decisión se enmarca en la necesidad de darle un nuevo impulso al organismo, en el marco de las distintas emergencias que ha debido enfrentar el país”.

Al respecto, el timonel de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, cuestionó la solicitud de remoción, solicitando que el Gobierno “dé respuestas”.

“La verdad que quedan muchas dudas porque este es un funcionario de carrera y que fue además nombrado por este Gobierno”, enfatizó el parlamentario.

“Si su remoción se debe a una mala evaluación, la pregunta que me hago es por qué el año pasado no removieron al ministro de Agricultura y al director de la Conaf con el desastre que hubo en los incendios forestales, entonces la verdad es que uno no entiende mucho la evaluación de este Gobierno. A los amigos los deja instalados”, fustigó Jouannet.

En la misma línea, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, declaró que “deja muchas dudas”, agregando que analizarán las eventuales responsabilidades del Ministerio del Interior.

“La renuncia del director de Senapred nos deja una gran cantidad de dudas respecto a la forma en que estaba funcionando el organismo técnico encargado de enfrentar y prevenir la emergencia en Chile”, advirtió.

“Presumimos que las cosas no estaban funcionando bien y profundizaremos en las responsabilidades del Ministerio del Interior en el mal funcionamiento de un organismo que evidentemente no estuvo a la altura de la emergencia”, sentenció Guzmán.

En el oficialismo, confirmaron que las críticas a su gestión no eran secretas. Es más, según informaron, estas eran habituales en los pasillos del Congreso.

El diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, respaldó la decisión del mandatario, afirmando que “hay antecedentes suficientes para realizar un cambio”.

“Necesitamos lo mejor del país en las instituciones de emergencia, es por eso que entendemos este cambio como un cambio necesario en un punto de inflexión para poder mejorar”, resaltó.

“Hay antecedentes suficientes de que era necesario un cambio y es por eso que lo valoramos y esperamos que quien llegue tenga toda la voluntad de poder articular con sentido de urgencia los servicios públicos”, agregó Brito.

Cabe destacar que la renuncia de Álvaro Hormazábal se hará efectiva el próximo lunes 18 de marzo.

De acuerdo al orden legal, asumirá como directora subrogante Alicia Cebrián, quien actualmente ocupa el cargo de subdirectora de Reducción del Riesgo de Desastres.