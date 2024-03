En Republicanos apuntan a María José "Pepa" Hoffmann, asegurando que "enredó todo porque al final del día le subió el volumen a una discusión que no existía". Mientras, Cubillos aprovechó la oportunidad para lanzar su ofrecimiento, posicionándose como una candidata de "consenso", tomando en cuenta que es una exUDI, casada con un RN y que vota como Republicana.

No es un misterio que el sector oriente, más en específico Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, es electoralmente el feudo de los sectores más conservadores en nuestro país, especialmente en esta última comuna, que ha estado gobernada por la UDI desde el retorno a la democracia, en una racha que el gremialismo no está dispuesto a cortar a manos de sus primos de Republicanos, enfrascándose -una vez más- en una batalla fratricida por la “capital” de la derecha en Chile.

Todo partió con una entrevista del presidente de la colectividad, Arturo Squella, quien advirtió en El Mercurio que competirán en los lugares “que sean necesarios”, incluso en Las Condes.

El guante rápidamente fue recogido por la poderosa secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, quien lanzó un incendiario tuit donde apuntó a una “guerra civil”.

“Es insólito q el PR quiera transformar el sector oriente en una guerra civil al interior de la dcha (SIC)”, escribió en la red social, apagando el incendio con más combustible.

Equivocada estrategia estar permanentemente dividiendo los votos de dcha. Es insólito q el PR quiera transformar el sector oriente en una guerra civil al interior de la dcha.

El único camino para derrotar a la izqda es la UNIDAD. Pensemos + en Chile q en intereses partidarios. pic.twitter.com/xtfrSbl2mH — María José Hoffmann (@PepaHoffmann) March 3, 2024

Menos drástico, el timonel de la UDI, Javier Macaya, pidió unidad en el sector para enfocarse en el principal objetivo, que es recuperar espacios que actualmente están en manos de la centroizquierda.

Y esto es precisamente algo con lo que coinciden en la interna en Republicanos, desde donde califican lo sucedido en Las Condes como algo puntual, ya que lo que debe importar es volver a los municipios de Maipú, Peñalolén, Viña del Mar, Arica y Santiago, entre otras comunas emblemáticas.

Por ello, no dudan en apuntar sus críticas a la “Pepa” Hoffmann, a quien acusan de estar llevando un tema casi personal a un debate público, que en nada ayuda a las negociaciones para las próximas elecciones municipales.

“La Pepa enredó todo porque al final del día le subió el volumen a una discusión que no existía… cuando ella habla de una guerra civil ¿qué le pasa?”, señala a BioBioChile un parlamentario republicano fuera de micrófono.

Y es que cuando se trata de negociar, lo cierto es que todos los partidos de derecha, incluyendo Chile Vamos, mantienen sus aprensiones con la UDI, por su táctica de inscribir a última hora a sus candidatos para evitar ir a primarias.

La postura de Republicanos

En este caso, inclusive, no es que necesariamente los republicanos tengan un problema con Daniela Peñaloza, a pesar de las investigaciones por eventuales delitos de corrupción, en donde también le reprocha de no tener las agallas para salir a poner orden. Recordemos que la propia jefa comunal ha sido cuestionada por cobrar más de $34 millones en horas extras entre octubre del 2022 y octubre del 2023.

De todas maneras, en la colectividad liderada por José Antonio Kast preferirían otro nombre, incluso como la exconvencional constituyente, Marcela Cubillos, quien hizo suyo el refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores. Porque con la movida de aguas que generó Hoffmann, la exministra se ofreció como candidata de “consenso” para disputar la alcaldía de Las Condes.

Pero, en Republicanos también tienen algunas cartas: los concejales Patricio Bopp y Catalina Ugarte. De ambos, la última sería la que correría con más ventaja, tanto por tener la “bendición” de José Antonio Kast, como por ser una de las fundadoras de la colectividad.

Sin embargo, el problema es que ambos no son muy conocidos, por lo que al igual que la UDI, entre quedar “sin pan, ni pedazo”, prefieren apoyar a Cubillos. Más que mal ella es una exUDI, esposa de un RN y que vota como Republicana.

Cabe destacar que las negociaciones apuntan no solo a llegar a acuerdos para apoyar un solo candidato por comuna, sino que también a utilizar los pactos por omisión. Por ejemplo, en el caso de Karla Rubilar, no se pierden en que finalmente terminarán respaldándola, pese a las diferencias por su estilo más liberal.

De todas maneras, el objetivo de conseguir la mayor cantidad de municipios no lo harán a cualquier costo, ya que en la interna advierten que no darán respaldo a candidatos, especialmente a quienes vayan a la reelección, que estén cuestionados por casos de corrupción, para no “ensuciarse” pensando en las elecciones parlamentarias y finalmente las presidenciales.

La rivalidad de Cubillos con Hoffmann

En la UDI, en tanto, se muestran menos condescendientes, puesto que -tal como lo dijo Macaya- es importante salir a competir fuera de su zona de confort, en otras comunas donde hay que disputarlas con el Frente Amplio y el PC.

Esta postura también incluye el ofrecimiento de Cubillos, a quien algunos prefieren verla disputando comunas como Maipú o Santiago, las “papitas calientes”.

En el caso de Daniela Peñaloza, un sector del gremialismo le ve poco futuro a su eventual repostulación, algo que ella misma tácitamente también reconoce al ponerse a disposición del partido para que la UDI decida su destino.

Según fuentes de la interna de la UDI, su caso está en evaluación, reconociéndose que su situación es “enredada”, pese a que también argumentan que hay un “arrastre” de las anteriores administraciones de Joaquín Lavín y Francisco de La Maza.

¿Y Marcela Cubillos? Todo está en veremos, pero se podría decir que partió con el pie izquierdo al hacer su “ofrecimiento” por redes el día que estaban conmemorando un mes del fallecimiento del expresidente Piñera, “ensuciando” la pauta.

Pero también, se sabe que tiene alguna rivalidad con ciertos personajes de la actual directiva del gremialismo. Y aquí no revelo ningún misterio, porque la mayoría está enterado que Cubillos con María José Hoffmann no son amigas, pese a que ambas son gremialistas hasta la médula.

Eso es lo que precisamente algunos parlamentarios buscan soslayar, opinando que acá los personalismos no sirven. “O tenemos alma de coalición y vamos con los mejores o vamos a seguir siendo una montonera”, opina un influyente parlamentario UDI.

De acuerdo a personas cercanas a Cubillos, ella hace tiempo venía pensando en postularse en alguna municipalidad, independientemente de las declaraciones de la Pepa Hoffmann, aunque quizás eso la hizo acelerar su decisión. Incluso, señalan que ya algunos le habrían pedido que fuera alcaldesa por alguna comuna.

Como nota al margen, hay que señalar que si bien actualmente Cubillos está en España junto a su esposo, Andrés Allamand, se encuentra en un ida y vuelta permanente, ya que tiene compromisos laborales en Chile, además del resto de su familia.

Pese a todo, algunos en Chile Vamos destacan que salvo algunas disputas puntuales, como lo que sucedió en Puente Alto, en general no han surgido mayores inconvenientes, y al igual que Republicanos, confirman que la principal negociación estará en los pactos por omisión en algunas comunas, donde no quieren que Las Condes se transforme en la madre de todas las batallas.

Los riesgos de un duelo fratricida en Las Condes

Pero ¿por qué es tan relevante para la derecha gobernar Las Condes? Para la académica de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor, María Pía Méndez, esto tiene que ver con que es una comuna a la que se va un poco a la segura con la elección.

“Además de ser una comuna que tiene muchos recursos y que sabemos que por lo mismo también genera mucha capacidad de hacer cosas que sean visibles”, explica.

Para el también analista y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, el Partido Republicano, en este caso, y lo que está disputándole a Chile Vamos, es un espacio político.

“De alguna forma, ellos plantean una disputa identitaria en el sentido de que ellos quieren tener y mantener su identidad. y por lo tanto, de alguna manera es la posibilidad que tiene el Partido Republicano de demostrar sus ideas, sus planteamientos, que eso les sirva después para proyectar una elección presidencial o parlamentaria”, sostiene.

“La vez pasada compitió el actual diputado De La Carrera con la alcaldesa Peñaloza, en una férrea disputa que se dio ahí en Las Condes. Y claro, no, no hubo riesgo o amenaza de que de que el oficialismo pudiese ingresar a ese municipio, pero la derecha en particular, siempre ha sido bien fratricida”, recuerda Moreno.

De todas maneras, María Pía Méndez enfatiza en que no es conveniente que la derecha se entrampe en una disputa, por mucho que sea una comuna asegurada.

“Hay varias cosas en juego. Una cosa tiene que ver con la señal que se da como conjunto, como conglomerado. Les conviene mucho dar señales de unidad. Y por mucho que sea una comuna segura, siempre se arriesga cuando se empiezan a dividir los votos, porque hay mucho indeciso”, dice.

Esto último, tomando en cuenta las investigaciones por corrupción. “Hay mucho estudio respecto de cómo el electorado de derecha suele ser muy fiel. Sin embargo, yo creo que cuando ya hay un ambiente que está bastante viciado, genera desconfianza política”, argumenta María Pía Méndez.

A esto, según señala Marco Moreno, se suma una suerte de “agotamiento” del electorado con la UDI propiamente tal, algo que podría “aliviar” Marcela Cubillos.

“Hay un agotamiento, efectivamente de parte de la UDI manejando este municipio. Pero la fórmula que ha emergido en las en las últimas horas de una eventual candidatura de Marcela Cubillos, podría ser un mecanismo que permita aminorar o atenuar la diferencia que hay entre el Partido Republicano y la UDI, porque ella está hoy día más a la derecha de la UDI y por lo tanto, sería una fórmula que dejaría relativamente tranquila tanto a la UDI como al Partido Republicano”, reflexiona.

“Es mejor una negociación que puede ser no totalmente satisfactoria a una derrota que comunicacional también amenace a la candidatura presidencial o parlamentaria el próximo año de la UDI”, agrega.

Porque, a juicio de la docente de la U. Mayor, María Pía Méndez, en el caso que la UDI no logre posicionar un candidato que les permita retener el municipio, sería un duro golpe al gremialismo.

“Creo que le daría un golpe duro a la UDI el no tener esa comuna asegurada. Los obligaría a pensar en empezar a hacer más alianzas de las que a lo mejor están dispuestos a hacer como partido”, apunta.

“Hay que seguir el tema de lo que pasa con Marcela Cubillos, que, como digo, puede ser la tabla de salvación para la UDI. Y también, lo que lo que evite un conflicto que suelen ser duros en este sector político”, concluye Moreno.