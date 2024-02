La asistencia al denominado "Caupolicanazo", el voto por el NO, el cierre del Penal Cordillera y los dichos de "cómplices pasivos" en la dictadura de Augusto Pinochet, fueron parte de las declaraciones que molestaron al mismo sector político del recién fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Postuló tres veces a la presidencia -1993, 2009 y 2017- siendo electo en las dos últimas. Aún así, la vida política del expresidente Sebastián Piñera comenzó mucho antes.

Recordemos que el exjefe de Estado falleció la tarde de este recién pasado miércoles tras un trágico accidente en Lago Ranco, región de Los Ríos. Por lo mismo, el Gobierno decretó 3 días de duelo nacional.

Se debe precisar que, tras la dictadura liderada por Augusto Pinochet, Piñera fue el primer presidente de derecha electo democráticamente desde 1958 cuando Jorge Alessandri se impuso aquel 4 de septiembre.

En la historia también quedan algunos “gestos” del recién fallecido expresidente que incluso generó críticas por parte de su sector político.

Los gestos de Piñera en contra de la dictadura

En primer lugar está el denominado “Caupolicanazo”, en el Teatro Caupolicán de Santiago en 1980, que fue un evento organizado por el expresidente Eduardo Frei Montalva, al que asistió Sebastián Piñera.

¿El objetivo de la convocatoria? Realizar un llamado a rechazar el plebiscito constitucional convocado por el dictador Augusto Pinochet.

Sobre lo mismo, nueve años más tarde, ya en 1998 el expresidente Sebastián Piñera se inclinó por la opción NO. Esto, a diferencia de la mayor parte de su sector.

Posteriormente, ya siendo Presidente de la República, Piñera anunció el cierre del Penal Cordillera en Peñalolén y el traslado de los 10 militares en retiro al centro penitenciario Punta Peuco.

En la instancia, la exautoridad argumentó su decisión en la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos y el aportar a un trabajo más eficiente de Gendarmería, institución que estará a cargo del traslado “en el momento oportuno”.

Finalmente, en el marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado, Piñera -en entrevista con La Tercera- dijo una frase que generó coletazos en el sector.

“Hubo muchos que fueron cómplices pasivos” en la dictadura, sostuvo. Los dichos no solo sorprendieron a la oposición del 2013, sino que también a los miembros de su propia coalición y al interior del gobierno.

A lo anterior, agregó “sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada (…) en este gobierno no hay ningún ministro ni ha habido ministro que haya sido ministro del gobierno militar”.

Aún así, Sebastián Piñera comentó que “haber trabajado en el gobierno militar, de buena fe, no constituye una descalificación ni prohibición para seguir ejerciendo cargos de servicio público”.