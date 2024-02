Este martes se confirmó la muerte del expresidente Sebastián Piñera, quien gobernó Chile en dos periodos (2010-2014 y 2018-2022).

Sus gobiernos estuvieron marcados por varios hitos nacionales, como el rescate de los 33 mineros de Atacama, el Estallido Social de 2019 y la gestión durante la pandemia.

Durante esos años, el exmandatario dejó frases icónicas que fueron recordadas con el paso de los años, mediante las cuales entregaba su visión respecto al acontecer nacional.

“Delincuentes se les acabó la fiesta”, slogan de campaña de Sebastián Piñera en 2010.



“En medio de una Latinoamérica convulsionada, nuestro país es un verdadero oasis”, Sebastián Piñera en septiembre de 2019.

“Chile cambió y también yo cambié. Tengo más experiencia, más madurez. Tengo más sentido de la importancia de unir a los chilenos”​​, Sebastián Piñera al iniciar su segundo mandato.



“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, Sebastián Piñera en octubre de 2019.

“El hecho de haber trabajado en el gobierno militar, de buena fe, con buena voluntad y el mejor interés por Chile, no constituye una descalificación ni prohibición para seguir ejerciendo cargos de servicio público”, Sebastián Piñera en conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado.

“Salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina y es el mensaje de nuestros mineros que nos dicen que están vivos”, Sebastián Piñera en agosto de 2010, al confirmarse que los mineros de San José estaban vivos.

“En 20 días yo siento que hemos avanzado más que otros tal vez en 20 años”, Sebastián Piñera en las primeras semanas de su primer mandato.



“Un Presidente tiene que escuchar a todos los chilenos y no solamente a los que más gritan”, Sebastián Piñera en relación a la marchas estudiantiles de 2010.

“Muchas veces algunos fiscales no hacen la investigación como debiera, no encuentran las pruebas con la suficiente prontitud y calidad, y muchas veces los jueces son demasiado permisivos”, Sebastián Piñera durante una entrevista en 2019.

“Si buscamos responsables de lo ocurrido durante el gobierno militar y, particularmente, de los atropellos a los derechos humanos y la dignidad de las personas, por supuesto que hay muchos. Por de pronto, las máximas autoridades del gobierno militar, que sabían o debían saber lo que estaba ocurriendo. Pero no solamente ellos. Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada”, Sebastián Piñera respecto a los denominados ‘Cómplices Pasivos’ en Dictadura.