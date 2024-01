El senador Fidel Espinoza (PS) se refirió a su protagonismo en el Caso Convenios, y que lo tiene con una querella en su contra de parte del exministro Giorgio Jackson, a quien tildó como el “líder de la banda”, luego de que se registrara un robo en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social.

El mencionado atraco ocurrió el 20 de julio de 2023 en la oficina ministerial ubicada en calle Catedral, desde donde robaron 24 computadores y 1 caja fuerte desde la repartición pública en medio de la investigación por el fraude de las fundaciones.

La postura adoptada por el senador socialista le ha traído enemigos fuera y dentro del Partido Socialista, tienda política a la que pertenece desde su época de dirigente estudiantil en la Universidad de Los Lagos, a principio de los 90.

“A mí me quisieron callar cuando partió el caso Convenios. Me dijeron dejémoslo ahí en Democracia Viva y yo dije no, aquí hay más involucrados. Y el tiempo me terminó dando la razón”, asegura el parlamentario cuando se refiere al caso de corrupción política en que 68 fundaciones afines al oficialismo defraudaron al Estado por más de 16 millones de dólares.

Profesor de Estado en Historia y Geografía y con una carrera parlamentaria de 22 años representando a la Región de Los Lagos, como diputado y senador, Fidel Espinoza es consciente de que es una figura resistida por algunos sectores de la izquierda a raíz de sus denuncias, pero prefiere el término rebelde a díscolo.

“He sido crítico con el gobierno, con algunas actuaciones, pero mis votaciones en el Parlamente siempre han estado en la línea del gobierno. Tengo una lealtad con el Presidente y con el país, por sobre todas las cosas”, afirma.

El senador Espinoza también abordó en TV Senado sus críticas al entonces Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, luego del mencionado robo a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social.

“No creo nada el tema del robo. El entorno de Jackson debe ser investigado y eso no es imputarle a él ningún delito. Fue un tongo ese robo y eso lo voy a seguir diciendo, aunque Jackson quiera que yo le pida disculpas”, dijo Espinoza.

El senador socialista además reconoció que los desencuentros con Giorgio Jackson, a quien no duda en tildar como “inteligente, pero soberbio”, se remontan a su época como Ministro Secretario General de la Presidencia desde dónde -a su juicio-manejó el proceso constituyente.

“No nos escuchó cuando le dijimos vamos a perder el 4 de septiembre si tú no logras decirles a tus constituyentes que se están excediendo. No solo con el cierre del Senado, ellos querían refundar el país”.

Cabe recordar que este martes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso designó al juez Mario Gómez Montoya como “ministro de primera instancia” en la demanda de Giorgio Jackson contra el senador Fidel Espinoza por daño a la honra y difamación por las palabras del senador tras el robo.