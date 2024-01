A raíz del regalo que le entregó la exalcaldesa Barriga, la diputada Carmen Hertz dijo que "la cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas (al parecer marca Swarovski) que me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018, fue registrado en la plataforma del lobby".

La diputada por el Partido Comunista, Carmen Hertz, utilizó su cuenta de X (exTwitter) para referirse al regalo que recibió en 2018 de parte de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, el cual fue comprado con dinero municipal.

Todo esto se da en medio de la formalización de la exjefa comunal, donde es acusada de fraude al fisco y falsificación y mal uso de instrumento público.

Desde el 2018 hasta la fecha, la diputada del PC ha representado al distrito 8, que comprende las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos y Maipú. Siendo esta última la que lideraba Barriga.

Fue ese año cuando se dio a conocer la millonaria compra de collares, los cuales fueron regalados por la exalcaldesa a distintas figuras políticas.

Este fue el caso de Carmen Hertz, quien en su momento dijo que para su cumpleaños, en junio, “ella (Barriga) me envió una cadenilla, que yo fotografié y declaré en la Cámara”, pero que decidió devolverla.

No obstante, hoy, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, reveló los nombres de quiénes recibieron algunos de los mil collares Swarovski comprados por Barriga. Entre ellos el enviado a Carmen Hertz.

“La cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas (al parecer marca Swarovski) que me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018, fue registrado en la plataforma del lobby, a pesar de no ser obligatorio porque el monto era muy inferior a lo que obliga el reglamento. Asimismo fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad”, escribió hoy la diputada Hertz en su cuenta de X.