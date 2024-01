El presidente Gabriel Boric fue consultado por las reuniones que mantuvieron algunos de sus ministros en casa del lobbista Pablo Zalaquett, donde recalcó la importancia de la transparencia.

“Creo que en este caso, cuando se cometen errores, hay dos alternativas. Una, ponerse en una suerte como de orgullo absurdo y perseverar en el error o, a partir del debate, y escuchando opiniones, lo que han señalado parlamentarios, lo que han señalado expertos, revisar esas decisiones”, manifestó el Mandatario.

Recordando que lo él le pidió a sus ministros es “que cada uno de ellos, que habían participado de esas reuniones y que, por lo tanto, conocían en detalle quiénes habían participado y qué es lo que se había dicho, la revisaran, a la luz del debate que se había producido, y decidieran si correspondía inscribirlas o no en la Ley de Lobby”.

En ese contexto, Boric dijo que “varios de los ministros decidieron inscribirlas. Si decidieron inscribirlas es porque, evidentemente, hubo una decisión que no fue ponderada en su momento respecto de no haberlas inscrito desde un comienzo”.

“Yo creo que en política es virtuoso, más allá de que muchas veces se caricaturice esto, que cuando se toman decisiones que se estiman que no son las correctas, gracias al debate posterior, estas se rectifiquen. Eso es lo que hemos hecho en este caso”, indicó el jefe de Estado.

Destacando, además, que lo que más le interesa “y en eso no me cabe ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda de la probidad y las intenciones de los ministros, pero eso no tiene por qué compartirlo necesariamente la opinión pública. Por lo tanto, es importante que todo sea lo más transparente posible”.

“El diálogo, entre el sector público y el sector privado, es necesario para poder llegar a acuerdos que nos permitan avanzar. Eso tiene que hacerse con todos los resguardos, respetando la ley, con la máxima transparencia y probidad”, destacó el Mandatario.

Es por esto que Boric dijo que “acá no vamos a esperar a que la ley cambie, para actuar en función de lo que creemos que es correcto, gracias al debate público que ha habido. Así que en esto yo no dramatizaría”.

“Creo que sin lugar a dudas se puede mejorar y es lo que han hecho nuestros ministros en este caso”, precisó el Presidente.

Boric y reuniones en casa de Zalaquett

El mandato que Boric le ha dado a sus ministros, es “que las reuniones tengan todas las condiciones de transparencia. En el fondo, siempre tienen que ir en beneficio de la gente y no de intereses particulares”.

“Yo no tengo ninguna duda de que mis ministros actuaron de buena fe. Pero gracias al debate que se ha dado, se ha podido establecer que en algunos casos específicos se podría haber hecho de mejor manera. Y eso es lo que hoy día se ha corregido”, reconoció el jefe de Estado.

Boric espera que “el diálogo con el sector privado, en los términos que hemos conversado como sociedad, se mantenga, porque lo que no podemos hacer es mantenernos cada uno por su lado, porque así Chile no va a recuperarse ni va a crecer”.

“Y es el mandato que le he dado a mis ministros y es la actitud que espero predomine también, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado”, sentenció el Presidente de la República.