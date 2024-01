Desde la colectividad oficialista lamentaron la acción judicial presentada por el exministro Giorgio Jackson contra el senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza. En ese sentido, indicaron -a través de una declaración- que la demanda no ayuda en la unidad del progresismo.

Esta tarde de lunes, desde la mesa directiva del Partido Socialista se refirieron a la demanda anunciada por el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, contra el senador Fidel Espinoza (PS).

Lo anterior, recordemos, por vincularlo el robo de computadores y una caja fuerte desde las oficinas del Mideso y al denominado Caso Convenios. En específico, se trata de una demanda por daño a la honra y difamación.

En la instancia, el fundador de Revolución Democrática (RD) descartó que la acción contra el parlamentario socialista tenga consecuencias en la alianza de Gobierno, pues “en ningún caso acá esto se trata de una medida política”.

Posteriormente, Espinoza respondió y dijo que espera que la acción judicial no responda a “una estrategia para silenciarme en el Caso Convenios. No, eso no va a ocurrir jamás”.

El lamento del Partido Socialista (PS) tras la demanda de Jackson

Conocido lo anterior, desde la colectividad oficialista lamentaron “que no haya habido antes la posibilidad de dialogar, pues tratándose de una discusión política la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia”.

“Hacemos presente que el Senador Espinoza ha actuado conforme a la política partidaria en las votaciones ante el Senado, respaldando al gobierno permanentemente”, agregaron.

Finalmente, desde el PS concluyeron que para el partido “la unidad del progresismo es la base principal para avanzar por un país más justo para todos; estimamos que estas acciones legales en nada ayudan a ello y llamamos a redoblar nuestros esfuerzos al respecto”.

Revisa la declaración: