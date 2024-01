Desde La Moneda, el senador Fidel Espinoza (PS) se refirió a la acción legal presentada y anunciada en su contra por parte del exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Lo anterior, recordemos, por vincularlo el robo de computadores y una caja fuerte desde las oficinas del Mideso y al denominado Caso Convenios. En específico, se trata de una demanda por daño a la honra y difamación.

Sobre eso, Jackson descartó que la acción contra el parlamentario socialista tenga consecuencias en la alianza de Gobierno, pues “en ningún caso acá esto se trata de una medida política, esto se trata de una defensa jurídica”.

“Simplemente de defender la honra y por lo mismo la estoy presentando el día de hoy sin tener ningún tipo de consecuencia política, sino que buscando que puedan ofrecer disculpas eventualmente”, dijo el exsecretario de Estado.

Senador Espinoza: “Espero que no sea una estrategia para silenciarme”

Posteriormente, el parlamentario del Partido Socialista aseguró estar con la tranquilidad “de mostrarle al país que tengo mis manos absolutamente limpias, a diferencia de muchos otros”.

“Por lo tanto, esta querella de Giorgio la asumo con absoluta tranquilidad, yo espero que no sea una estrategia para silenciarme en el Caso Convenios. No, eso no va a ocurrir jamás”, dijo.

A continuación, Espinoza comentó que seguirá “con la misma fuerza, con el mismo tenor, siendo querellante en las causas de Antofagasta y Los Lagos, como lo he sido hasta el día de hoy”.

“Tengo la plena convicción de que nunca he incriminado a nadie en un delito, sí he manifestado duras críticas políticas que creo, más allá de mi persona, han sido muchos otros actores que la han manifestado”, añadió.

Al ser consultado si sigue pensando que Jackson “es el líder de la banda”, Espinoza aclaró que se refería “exclusivamente a la banda de estos militantes de Revolución Democrática que llegaron al norte del país, a otras regiones”.

Respecto a si se disculpará con el exministro de Desarrollo Social, el senador indicó que “uno pide disculpas cuando efectivamente ha considerado que ha atropellado un derecho o la honra. Yo no lo he hecho con él. Yo he hecho críticas políticas”.

“Él tiene que agotar sus esfuerzos, más que en querellas, Giorgio debiese agotar sus esfuerzos en que esto se esclarezca en su totalidad (…) debiese aportar a las investigaciones”, comentó.

Finalmente, apuntó contra el jefe de Asesores del Segundo Piso y dijo que “hay algunos que se escudan en esta misma Moneda, como el señor Crispi, para no entregar ni un apoyo tecnológico a la investigación”.

“Creo que ellos son los que deben dar más respuesta al país”, concluyó el senador militante del Partido Socialista.