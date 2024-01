La noche de este viernes la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, dio a conocer el listado de empresarios con los que se reunió “privadamente” en la casa del lobista y militante de la UDI, Pablo Zalaquett, las que no se registraron bajo la ley de lobby.

El listado fue publicado por Ciper, que dio a conocer entre los nombres al presidente de la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio), Ricardo Mewes, quien esta semana había criticado estas reuniones argumentando que estaba a favor de estos encuentros, pero que faltaba más diálogo.

Además sostuvo que es responsabilidad de las autoridades públicas y no de los empresarios, informaron sobre las reuniones.

“No olvidemos que no somos nosotros los que nos debemos registrar. La autoridad lo tiene que registrar. No sé por qué no se ha registrado (…) Aquí hay que generar estos espacios, es legítimo reunirse con autoridades, en la medida que sean transparentes y se converse y se publique también lo que se converse”, afirmó el líder del empresariado a Radio Agricultura.

Reuniones de Jara

Ricardo Mewes, presidente de la CPC.

Óscar Hasbún, vicepresidente de la Sofofa y ejecutivo del Grupo Luksic.

Andrés Trivelli y Andrés Bulnes, de Larraín Vial.

Jaime Munita y Juan Carlos Chomalí, de AFP Capital.

Andrés Merino, de AFP Provida.

Además, también se publicó el listado de los empresarios que se reunieron en casa de Zalaquett con los ministros Nicolás Grau (Economía) y Esteban Valenzuela (Agricultura).

Reuniones de Grau

-Sady Delgado y José Guzmán Vial de Aqua Chile.

-José Ramón Gutiérrez y Cristián Sweet de Multiexport.

-Rodrigo Sarquis y Andrés Santa Cruz de Blumar.

Reuniones de Valenzuela

-Óscar Hasbún y Susana Jiménez del Grupo Luksic (reuniones donde también estuvo Maisa Rojas de Ciencias).

De esta forma, sólo queda conocer con quienes se reunieron la ministra del Interior, Carolina Tohá; y el canciller Alberto Van Klaveren.