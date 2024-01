Al ser consultado por sus colegas que han participado de estas reuniones en casa de Zalaquett, Celis señaló que "siempre y cuando lo hayan mencionado y lo hayan hecho a través del Lobby, me parece que es legítimo".

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, dijo que el presidente de su partido, Rodrigo Galilea, comete el “mismo error” que los otros ministros y diputados que han participado en reuniones en la casa del lobbista Pablo Zalaquett, y que no quedaron registradas en la Ley del Lobby.

“Encuentro que toda persona que se junta con una persona que tiene interés y se trata de una ley que se está tramitando, tú tienes que señalarlo o tienes que, a lo menos, emitir el contenido a través de la Ley del Lobby”, manifestó el parlamentario.

A juicio de Celis, “es lo mínimo, porque siempre te van a pillar. Y cuando te pillan, es peor. Creo que el presidente de mi partido comete el mismo error o la misma falta que los otros diputados y que los otros ministros y ministras”.

Recordemos que Galilea, admitió haber participado de esta reunión, pero dijo que se “trató de un panel de exposición”. “No hubo gestión de intereses de ningún tipo, y, por lo tanto, no se registró ese foro en la plataforma de Ley de Lobby”, aseguró.

Reuniones en casa de Pablo Zalaquett

Al ser consultado por sus colegas que han participado de estas reuniones en casa de Zalaquett, Celis señaló que “siempre y cuando lo hayan mencionado y lo hayan hecho a través del Lobby, me parece que es legítimo”.

“Yo me he reunido con algunas empresas, algunas personas que tienen interés en algunas leyes y hago el registro respectivo. Por lo general lo hago por Zoom o en mi oficina. Pero aquellos que van a casas, a restaurantes o lugares públicos o privados y no lo registran, según mi parecer, cumplen una falta. O sea, están en falta, claramente”, precisó el diputado RN.

Así también cree que “lo que hizo el ministro de Economía, lo que hizo el diputado Santana, lo que hizo el diputado Undurraga, cometen una infracción. Y me parece que en el tenor de lo que hicieron estos diputados, sería bueno un pronunciamiento de la Comisión de Ética. Porque no es normal que un diputado o una diputada no registre a través de la Ley del Lobby si se va a juntar en un restaurante, en un hotel, en una casa, en un departamento con personas que tengan interés en Isapres, AFP, en la pesca, en los casinos, en lo que sea”.

“Yo creo que debiese la Comisión de Ética pronunciarse respecto a eso, porque no hay nada más sano que transparentar con quién tú te juntas”, sentenció Celis.