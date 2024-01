Este viernes, durante la promulgación de la Ley Karin, el presidente Gabriel Boric se refirió -entre otros- a la reunión de algunos de sus ministros en la casa del exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett.

Durante la semana pasada la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y su par de Economía, Nicolás Grau, hicieron noticia tras revelarse que sostuvieron una reunión con empresarios salmoneras en el hogar del exjefe comunal.

Según consignó Ciper, el Gobierno confirmó que son seis los ministros que han tenido reuniones en la casa de Zalaquett. Además de los antes mencionados, se suman Carolina Tohá, Alberto van Klaveren, Jeannette Jara y Esteban Valenzuela.

Boric por reunión de ministros con Zalaquett: “CUÑA”

Al ser consultado por si se transgredió la ley del lobby y si fue un error sostener esas reuniones, el mandatario respondió que el estándar “siempre tiene que ser cumplir la ley” y en eso “nadie se puede exceptuar”.

“Ni buscar excusas para no hacerlo y cuando la ley se incumple tienen que establecerse las sanciones que correspondan. Acá no no ha habido ningún incumplimiento de ley”, complementó Boric.

A lo anterior, agregó que “el mandato que yo le he entregado a nuestro Gobierno, a todos nuestros colaboradores, es que se reúnan con todas las autorías para sacar adelante acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile”.

A continuación, el Presidente ejemplificó que la ministra del Trabajo “se reúne permanentemente con las diligencias sindicales, con organizaciones de trabajadores y trabajadoras”.

“También en el marco de reformas tan profundas e importantes, se tiene que reunir con todos los actores (…) por cierto, eso se tiene que hacer en el cumplimiento de la ley y eso es lo que se ha hecho en este caso”, reiteró.

Finalmente, Boric expresó que su mandato “va a seguir siempre dialogar hasta que duela para poder sacar adelante todos los acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile en el cumplimiento del marco legal vigente”.