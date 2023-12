El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, confirmó este jueves que intentará una tercera candidatura presidencial en 2025, tras sus fallidas participaciones en 2017 y 2021.

En entrevista con 24 Horas, Kast aseguró a los periodistas Matías del Río y Constanza Santa María que “no hay primera sin segunda, y segunda sin tercera”, añadiendo también que no le gustaría competir en primarias con Chile Vamos.

“Uno nunca descarta todo, pero si ustedes me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no decido solo, yo soy parte de un partido político. Ya fui dos veces, no hay primera sin segunda”, aseguró el político.

Kast también fue consultado por las declaraciones de la expresidente Michelle Bachelet, sobre que quienes no son capaces de lograr acuerdos políticos, no están preparados para gobernar, y la posibilidad de que la exmandataria sea candidata en 2025.

“Yo no tengo problema, si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida, en esto hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos. Es más fácil, porque tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno”, comentó el exdiputado.