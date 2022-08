El Gobierno confirmó que nueva Ley de Pesca ingresará en abril 2023 al Congreso

El Gobierno confirmó que la nueva Ley de Pesca ingresará en abril de 2023 al Congreso y señaló que el debate del proyecto de nulidad de la actual normativa corre por un camino separado.

Senadores cuestionaron esta postura y los plazos, y en el Partido Republicano defendieron la llamada “Ley Longueira”.

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, señaló que el debate por el proyecto de la nulidad de la Ley de Pesca y el trabajo para elaborar una nueva normativa no se cruzan, y sin importar el resultado de la propuesta que está en el Senado, abril de 2023 sigue siendo la fecha estimada para ingresar una nueva iniciativa.

El proceso para dar con una nueva ley comenzó en abril de este año, con la conformación de un equipo de trabajo que se ha encargado de revisar diversos modelos de regulación ocupados en otros países, y la etapa de diagnóstico está a punto de terminar.

El siguiente paso comienza el 21 de septiembre, fecha en la que comenzarán los diálogos locales, regionales y macrozonales con la pesca artesanal, y también se prevén encuentros con la comunidad científica y representantes de la pesca industrial. Todo esto debe finalizar en diciembre.

Este proceso ha avanzado según el Ejecutivo, sin mirar el avance del proyecto de nulidad, que después de 6 años llegó al Senado y tuvo la semana pasada su primera sesión.

Julio Salas dijo que ve en la nulidad y la suma urgencia introducida por el Gobierno, un intento por resolver un problema de credibilidad en la base del funcionamiento pesquero.

Al último la autoridad de Gobierno se refiere al artículo transitorio del proyecto de nulidad, que obliga al Ejecutivo y al Congreso a tener lista una nueva Ley de Pesca en un plazo de dos años desde que se activa la anulación, y mientras tanto las normas actuales seguirán rigiendo hasta que no exista otra norma.

Pero esto molesta a un sector de la oposición, que se resiste a la figura de la nulidad, criticando que se está creando un precedente peligroso: En estricto rigor, anular es retrotraer el efecto de la ley, como si ésta nunca hubiese existido.

El diputado UDI, Sergio Bobadilla, integrante de la comisión de Pesca, cuestionó las prioridades del Ejecutivo al optar por apurar la tramitación.

El diputado del mismo comité y de la bancada republicana, Leonidas Romero, señaló que lo del Gobierno es una medida desesperada para que gane el Apruebo, e incluso defendió la Ley de Pesca actual, redactada por algunos parlamentarios que hoy están en la cárcel por corrupción, como Jaime Orpis, de la UDI.

Para los partidos de izquierda, no hay cuenta de ahorro en la oposición. Sienten que los parlamentarios de Chile Vamos, y en particular del gremialismo, tienen la obligación de no bloquear el avance del proyecto.

Esto porque el vicio de origen proviene del pago de la empresa Corpesca a Orpis, quien cumple actualmente una condena por los delitos de fraude al fisco y cohecho, en una causa que terminó también con una sentencia a la empresa del grupo Angelini, que tuvo que pagar más de 500 millones de pesos.

El presidente de la comisión de Pesca del Senado, el legislador comunista Daniel Núñez, estará esta mañana en La Moneda con representantes de la pesca artesanal para discutir la suma urgencia al proyecto, y lo que más importa, los lineamientos de una nueva ley.

En cuanto al trámite de la nulidad, es posible que la iniciativa pueda llegar con informe negativo a la sala, considerando que a excepción de Núñez, ninguno de los parlamentarios ha mostrado apoyo a la medida.

Eso sí habría que decir que hay posturas y posturas. Mientras el jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, considera que el proyecto es inconstitucional, el senador socialista, Fidel Espinoza, valora esta iniciativa, pero cuestiona que no se tramite al mismo tiempo que la comisión conoce detalles de la nueva norma.

La comisión invitará a abogados constitucionalistas a pedido de la oposición para discutir la figura de la nulidad; al ministro de Economía, Nicolás Grau e incluso al titular de la Segpres, Giorgio Jackson, aunque ahora solo tendría el mes de septiembre para evacuar la propuesta.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, contestó este martes las críticas provenientes del Partido Republicano, que acusó que esta urgencia era con sentido electora.

La portavoz recordó que en el programa está establecido elaborar una nueva Ley de Pesca, y afirmó que pase lo que pase con la nulidad como proyecto, ese compromiso debe cumplirse.