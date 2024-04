Un insólito momento se vivió la noche de este sábado en el Brasileirao, en el encuentro disputado por Bahía y Gremio, protagonizado por el director técnico de la visita, Renato Gaucho.

Cuando se jugaba el segundo minuto de descuento del partido, válido por la cuarta fecha de la principal competencia del país carioca, el DT de Gremio, tuvo una llamativa reacción ante un adverso cobro.

El delantero Diego Costa, figura del equipo de Porto Alegre, fue expulsado, una decisión que según Gaucho fue ordenada por el exárbitro y actual presidente de la comisión de arbitraje de la Federación de Bahía Jailson Macedo Freitas.

Decisión que provocó el descontrol de Renato Gaucho. El brasileño se dirigió ante el juez del encuentro y no en buenos términos, para luego pedirle a todos los suplentes que se retiraran rumbo al vestuario.

“Dejé el equipo para que no me expulsaran y nadie más fuera expulsado. El señor Jailson Macedo Freitas es el director de arbitraje de la Federación de Bahía. Estuvo donde no podía estar, del lado del cuarto árbitro. El cuarto árbitro no vio nada, fue él (Jailson) quien dijo que vio a Diego decir algo“, declaró más tarde el director técnico.

Agregó que la autoridad arbitral de Bahía estaba en un lugar donde no debía haber estado y que

“Diego no dijo nada en absoluto”. “¿Quiere entonces que deje a mis jugadores para que sean expulsados o que me expulsen a mi mismo? Eso no es posible”, agregó.

Revisa el insólito momento protagonizado por Renato Gaucho