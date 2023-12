El exminitro de Desarrollo Social y amigo cercano del Presidente Gabriel Boric, Giorgio Jackson, reapareció para ejercer su derecho a voto en el plebiscito constitucional 2023, y tuvo palabras para las novedades que hubo en el caso Convenios durante esta semana.

Jackson habló tras votar, ejercicio cívico que lo realizó poco antes de las 9.00 horas en el Instituto Comercial Blas Cañas, de Santiago, donde incluso hubo personas que le pidieron fotografías.

“Creo que mientras más avance la justicia en el caso de convenio, así como en en otros casos, que se están investigando, es mejor para el país, es mejor para la ciudadanía, para la fe pública”, aseguró el militante de Revolución Democrática.

A esto, agregó que de igual manera, se “va a ir esclareciendo a medida que avance la justicia, mi completa y total inocencia”, y que en su contra hubo “maliciosas acusaciones que se hicieron en su momento. Estoy tranquilo mientras avanzan estos casos”.

De igual manera, aseguró que no le han citado a declarar por el caso.

“Como podrán darse cuenta, no me han citado a ninguna parte porque no estoy vinculado al tema”.

Por último, comentó que la continuidad de autoridades como el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, “es prerrogativa del Presidente” y reiteró que “mientras más rápido el caso convenios, más rápido se ha de demostrar mi completa y total inocencia y al mismo tiempo las injurias y calumnias que algunos emitieron mientras estaba desempeñando el cargo de ministro”.