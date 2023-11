El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quien está acusado de abuso sexual, violación e inducción al aborto, acusó montaje y amenazas, tras no presentarse en la cárcel de Traiguén para cumplir su prisión preventiva, por lo que se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.

Desde la clandestinidad, el jefe comunal hizo llegar una declaración a Radio Bío Bío, donde evita revelar su paradero, defendiendo su supuesta inocencia ante las acusaciones.

En el texto, Reinao apuntó al narcoterrorismo, asegurando que “como alcalde y como dirigente mapuche, los he denunciado y combatido. Y he pagado las consecuencias. Varios atentados, disparos a mi auto y mi hogar, amenazas continuas, así como otras situaciones ya conocidas y divulgadas por la prensa”.

En esa línea, sostuvo que “hace poco, fui acusado de delitos de carácter sexual por un abogado conocido por sus relaciones con el hampa y con el mundo del narco, y que, entre otras, tiene a su haber casi una decena de denuncias por robo, prevaricación, estafa, abusos sexuales, entre otras”.

Recordemos que la tarde de ayer, el Juzgado de Garantía de Cañete decretó la prisión preventiva para el alcalde de Renaico, luego que la Fiscalía lo imputara por abusos sexuales, violaciones e inducción al aborto.

Lo anterior, respecto de cinco víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de los hechos acusados.

“En mi contra, no se acompaña prueba alguna. Se reiteran historias antiguas, a las que nunca consideré necesario hacerles caso. Incluso algunas de ellas están sobreseídas y ni siquiera fueron presentadas por el fiscal”, señaló.

“La acusación más grave es de una mujer que dice haber sido violada un día en que yo estaba fuera de la región, dando una charla abierta, y de la cual hay múltiples registros (fotos, etc). Además, en los tiempos de la supuesta violación, la denunciante, siendo menor de edad, mantenía una relación de convivencia con un profesor, que fue denunciado por estupro, como consta en el expediente. Por tanto, no tengo ninguna relación con su caso”, acusa.

“De las demás acusaciones, no existe prueba alguna. Durante mis 11 años como alcalde he sido objeto de tantos chismes y acusaciones, que si tuviera que ocuparme de ellas no podría trabajar. Ni los atentados contra mi vida me han detenido”, añade Reinao.

“Hasta ahora, había evitado referirme a estos hechos, pero creo que ha llegado el tiempo de decir la verdad, y sobre todo, poner una luz de advertencia a toda la comunidad del uso y abuso de nuestro sistema judicial con aviesos fines (políticos, amenazas, agresiones por encargo, pasadas de cuenta)”, puntualiza.

“En las últimas semanas, he recibido múltiples amenazas. Sé también que hay personas que quieren sacar provecho político de esto, entre otras cosas, para quedarse con la comuna. Dejo la verdad y los antecedentes a la vista de cualquier persona, para que cada uno se pueda formar su propia opinión de los hechos”, sentencia el jefe comunal.

“La opinión pública hasta ahora solo ha conocido una versión muy parcial de los hechos. Esta situación hoy me afecta a mí, pero el día de mañana puede ser utilizado contra cualquiera autoridad o persona, sin necesidad de pruebas”, advierte.

“Estamos ofreciendo un espacio institucional para montar un proceso judicial paralelo, por medio de la prensa, en el cual se degrada a una persona ante la opinión pública, y generando un clima tan adverso que hace perder imparcialidad al propio tribunal. Esta justicia paralela, sin pruebas, que se alimenta de prejuicios (soy hombre, mapuche, soltero, de familia pobre, políticamente independiente, elegido con altas mayorías), no es sino una forma de sicariato comunicacional, que puede ser realizado sin consecuencia por los grupos más inescrupulosos de la sociedad”, concluye.

Lee la declaración pública del prófugo alcalde de Renaico a continuación: