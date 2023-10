Diferentes voces han salido a reprochar al Presidente de la República, Gabriel Boric, por sus críticas hacia medios de comunicación escritos por preferir “malas” noticias.

Las palabras del Mandatario se dieron durante el Encuentro Anual de la Industria, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), realizado este miércoles en la región Metropolitana.

“Tenemos muchas buenas noticias que dar. Cuando leo los titulares de los diarios, en verdad, leo poco los diarios a estas alturas. Pero es impresionante el afán de preferir las malas (noticias). Yo no sé cómo quienes siguen leyendo El Mercurio, La Tercera, La Segunda, no sé cómo quedan con su corazón después, porque, en verdad, es como si viviéramos en un país infernal. Y no estamos en eso”, dijo el Jefe de Estado.

Una de las reacciones a las palabras de Gabriel Boric las emitió la Asociación Nacional de Prensa (ANP), quienes consideran “que las expresiones del Presidente Gabriel Boric vulneran el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, y que señala, textualmente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Agregaron que “los dichos del Presidente Gabriel Boric del miércoles 25 de octubre se suman a otras acciones suyas y de su gobierno hostiles con la labor periodística, que se iniciaron incluso durante la última campaña presidencial, y que lo obligaron a solicitar disculpas públicas, como ocurrió con un reportero radial durante una conferencia de prensa posterior a un debate televisivo”.

Otras reacciones al respecto vinieron desde diputados de profesión periodistas, como los parlamentarios UDI, Natalia Romero y Marco Antonio Sulantay.

“Creemos como periodistas que las declaraciones del presidente Boric son bastante irresponsables, hace un ataque frontal a tres medios de comunicación escritos por el contenido de sus publicaciones”, aseguraron los legisladores.

Para Romero y Sulantay esto es censura, no tiene otro calificativo, “estas desafortunadas declaraciones no son hechos por un ciudadano común es la primera magistratura quien hace una censura expresa a medios de comunicación”, añadieron.