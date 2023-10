"Efectivamente, conversamos con la ministra. Ella me llamó, y le señalé lo anterior, que mis críticas son políticas y responden a un análisis de sus últimas apariciones públicas", señaló el diputado y presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes.

El presidente de la Cámara de Diputados, el DC Ricardo Cifuentes, recibió un “telefonazo” de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, luego que la criticara por su viaje a China con el presidente Gabriel Boric.

Recordemos que el parlamentario de oposición acusó un supuesto blindaje de la ministra de la Segegob, asegurando que ha estado “ausente”.

“Es cosa de mirar lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas para darse cuenta de que no solo ahora, sino que en los momentos más complejos que ha tenido el Gobierno, siempre hemos tenido una vocera un poquito ausente”, cuestionó.

“Esa parece la estrategia, no sé si del Gobierno o de ella personalmente”, añadió el presidente de la Cámara, según consigna Emol.

Al respecto, la ministra Vallejo replicó las críticas asegurando que “no veo ningún blindaje en este momento”.

“Entiendo que hay dos parlamentarios del Socialismo Democrático y últimamente el presidente de la Cámara y lo demás son más bien críticas de la ultraderecha, que son evidentes y obvias siempre”, agregó.

El “telefonazo” de ministra Vallejo a diputado Cifuentes

Sin embargo, la vocera no se quedó solo en las declaraciones, sino que también se contactó por teléfono con Cifuentes para expresarle su malestar.

Así lo confirmó la propia secretaria de Estado, tras asegurar que “me comuniqué con él, hablé por teléfono para entender de dónde venía la crítica y no hubo ningún argumento real”.

“Yo lo hablé con él, me dijo ‘ah, pero es la política"”, reveló en entrevista con Estado Nacional de TVN.

No obstante, Cifuentes insistió en sus críticas, asegurando eso sí que “fueron realizadas en el marco de la legítima opinión y el análisis político sobre sus apariciones recientes y nada tienen que ver con un ataque personal a la ministra”.

Asimismo, el presidente de la Cámara, junto con confirmar el “telefonazo” de la ministra Vallejo, insistió en sus cuestionamientos.

“Efectivamente, conversamos con la ministra. Ella me llamó, y le señalé lo anterior, que mis críticas son políticas y responden a un análisis de sus últimas apariciones públicas y le detallé mis argumentos”, señaló a La Tercera.

“Si ella no las comparte, ello es legítimo, pero los que estamos en política tenemos que estar preparados para recibir críticas y que nuestras acciones sean objeto del análisis, del escrutinio y de la crítica”, añadió.

Ministra Vallejo defendió viaje a China

Destacar que la gira presidencial a China ha estado marcada por la presencia de Camila Vallejo, dado que es poco usual que la vocera de La Moneda sea parte de la comitiva.

De hecho, este martes nuevamente se le consultó por su viaje al país asiático, insistiendo en que se trata de una estrategia del Gobierno.

“Esta gira por definición de Cancillería y de Presidencia tiene un principal énfasis de fortalecer lo que es la relación estratégica integral con China, que tiene que ver con lo comercial, con inversiones, con cómo esto contribuye a la reactivación económica que esperamos en Chile”, replicó.

“En ese sentido, todos los ministros, además de acompañar en las reuniones oficiales del Presidente, tenemos agendas específicas que no me corresponde detallar”, añadió.

Así también, la ministra Vallejo descartó que el tema de los Derechos Humanos sea abordado en el viaje a China.

“Si mal no lo recuerdo, la última reunión para abordar temas asociados a Derechos Humanos fue en enero o febrero de este año. Son temas que el Presidente ha abordado en instancias adecuadas para aquello, no es que se esté omitiendo o que no se quieran abordar, porque son importantes”, matizó.

No es el primer “telefonazo” de un ministro

Cabe destacar que no es la primera vez que un ministro hace un “telefonazo” tras ser criticado en público.

En julio pasado, el entonces titular del Ministerio de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, contactó directamente al periodista Gonzalo Feito, para pedirle que no hablara de su familia tras el polémico Caso Convenios.

“La conversación que tuvimos hoy la voy a mantener en reserva, la voy a poder decir en cualquier momento porque le pregunté a él (…) y de hecho fue muy claro: ‘Péguenme a mí todo lo que quieran, pero por favor con la familia tratemos que no’”, le habría dicho Jackson.

De hecho, este episodio fue criticado precisamente por la propia vocera, quien reconoció una descoordinación interna.

“Estas son cosas que deberíamos poder conversar antes de poder generar esas instancias de vínculo con los comunicadores”, puntualizó.