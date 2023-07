La ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, reconoció una descoordinación interna, luego de la polémica llamada del titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, al periodista Gonzalo Feito.

Recordemos que el conductor del programa Sin Filtros, afirmó que recibió una llamada del ministro Jackson, a propósito del escándalo del caso Convenios, que tiene al fundador de Revolución Democrática en medio de la controversia.

Al respecto, la ministra Vallejo sostuvo que “estas son cosas que deberíamos poder conversar antes de poder generar esas instancias de vínculo con los comunicadores”.

En conversación con Infinita, la vocera de Gobierno aseguró que desconoce el detalle de la conversación que habría sostenido Jackson con Feito.

No obstante, sostuvo que “el mismo ministro, por lo que dijo el conductor, dijo que no era una conversación privada, sino que podía ser pública, o sea que no había nada que esconder, y yo creo que eso es relevante”.

Asimismo, Vallejo destacó que “en lo que es el ejercicio de una autoridad y respecto de lo que se comunica sobre su cartera o sobre su gestión política, siempre es importante estar entregando los antecedentes, para poder responder a las dudas que puedan tener los programas o los periodistas”.

Recordemos que Feito reveló que el ministro de la cartera de Desarrollo Social le habría solicitado no hablar de su familia, más específicamente de su hermana Carmen Gloria, quien estaría vinculada a una fundación relacionada con el Gobierno Regional Metropolitano.

“La conversación que tuvimos la voy a mantener en reserva, la voy a poder decir en cualquier momento porque le pregunté a él (…) y de hecho fue muy claro: ‘Péguenme a mí todo lo que quieran, pero por favor con la familia tratemos que no’”, aseguró el conductor de Sin Filtros.

Sin embargo, tras la llamada del ministro Jackson, Feito aseguró que ha recibido mensajes con la intención de intimidarlo.

“Solamente quiero dejar clara una cosa: si piensan que con este tipo de cosas me van a intimidar, están muy, pero muy equivocados”, replicó.