En voz de su presidenta Estela de Carlotto, la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo también estuvo presente en el acto de conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. En la instancia, la activista de 92 años dijo que "al que le pasó y al que no, tiene que estar presente".

Recordemos que dicha organización no gubernamental fue creada en 1977 y tiene por objetivo localizar y restituir -a sus respectivas familias- a todos los niños desaparecidos por la dictadura argentina (1976-1983).

En voz de su presidenta, Estela de Carlotto, indicaron que a lo largo de la historia ha existido “una larga lucha que hemos tenidos los países de Latinoamérica, en consecuencia”.

“No hay que olvidar nunca a los que de una manera u otra brindaron su vida. Las democracias que tenemos, ellos la hicieron. Ellos nos enseñaron a no temer”, dijo en La Moneda la activista de 92 años.

Estela de Carlotto: “Al que le pasó y al que no le pasó, tiene que estar presente…”

A continuación, aseguró que “hay palabras son para siempre y eternas: memoria, verdad y justicia (…) todos, todos, tenemos que contribuir para que esto no vuelva a pasar”.

“Por eso, Latinoamérica y Chile, querido país hermano, tiene que seguir ahora con la democracia presente”, agregó.

Finalmente, Estela de Carlotto retiró que debe existir memoria, verdad y justicia y esto “todos juntos” porque “somos hermanos”.

“Al que le pasó y al que no le pasó, tiene que estar presente para la patria” y “para el destino del país, para no decir ‘no me importa"”, expresó.

Por el contrario, dijo, “con diferencias políticas, con diferencias culturales” tenemos que “darnos las manos, juntarnos Latinoamérica para que nunca más vuelva a pasar”.

“¡Nunca más, esa es la palabra!”, concluyó.