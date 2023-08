"Sorprendida, no. Decepcionada, tampoco, porque para eso habría que esperar algo del Partido Republicano", manifestó Orellana respecto de la acusación constitucional presentada por Republicanos contra Jackson.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien también es miembro del comité político, realizó una autocrítica en torno al Caso Convenios que envuelve al gobierno.

En concreto, la secretaria de Estado fue consultada por la acusación constitucional que presentó Republicanos contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en medio de la polémica por los traspasos de recursos a fundaciones.

“Sorprendida, no. Decepcionada, tampoco, porque para eso habría que esperar algo del Partido Republicano. Creo que han demostrado sistemáticamente que no les interesa que las acusaciones constitucionales se traten de infracciones a la Constitución, y que tampoco les interese esclarecer este asunto, porque si es por eso no ocuparían tantas estrategias al mismo tiempo”, precisó la ministra Orellana en conversación con CNN Prime de CNN Chile.

Así también señaló que “tal como decía la vocera Camila Vallejo, que aquí hay una estrategia que tiene que ver con impedir que debatamos temas de fondos”.

Al preguntarle sobre a quién van a recurrir para que no se apruebe, y si es que irán donde el Partido de la Gente o Evópoli, la secretaria de Estado dijo que “siempre tiene esperanzas en que haya personas que no compartan las vías con las que el Partido Republicano está horadando el debate político”.

Caso Convenios

Respecto a cuánto afecta al capital político del Frente Amplio todo lo relacionado con el Caso Convenios, Orellana dijo que “personalmente a mí me indigna mucho el mal uso de los recursos públicos”.

“400 millones de pesos es lo que a nosotras nos cuesta poner en marcha y gestionar un centro de atención a víctimas de violencia sexual. Me indigna el clientelismo (…)”, añadió la líder de la cartera de la Mujer.

En esta línea, Orellana cree que “el Presidente ha sido muy claro en que acá no va a haber vacas sagradas, de que si alguien tiene responsabilidad, se le va a exigir la responsabilidad política, se van a entregar los antecedentes a los organismos penales correspondientes, como el Consejo de Defensa del Estado, que no representa al gobierno, representa al Estado (…)”.

En relación a si esta es una prueba de que no estaban listos para gobernar, la autoridad indicó que “(…) a mí se me caería la cara de tener tanta laxitud con recursos que sabemos que son escasos, y creo que por eso esas personas han salido. Si se comprueba, y eso lo ha dicho el Presidente, que hubo más responsabilidades, esas responsabilidades se van a ejercer”.