La hasta ahora presidenta de la PPD, Natalia Piergentili, confirmó la noche de este jueves que no irá a la reelección por la testera del partido de centroizquierda, sino que se sumará a la lista del senador Jaime Quintana.

En entrevista con la cadena CNN Chile, Piergentili confirmó que por “sanidad mental” decidió no postular en lista propia, sino que se sumará como vicepresidenta a la lista de Quintana.

“Después de mucho pensarlo y de evaluar mi sanidad mental, de evaluar lo mejor para el partido, (…) es que he decidido integrarme, tal como me lo ha pedido el senador (Jaime) Quintana, para integrar su lista como vicepresidenta”, explicó la ex candidata al Consejo Constitucional.

Pese a integrar el Gobierno, la actual timonel del PPD ha mantenido distancia con La Moneda y con los partidos de Apruebo Dignidad, especialmente luego que en las elecciones para el Consejo Constitucional apostara por que las dos coaliciones de Gobierno acudieran en listas diferentes.

Aunque al final se presentaron en listas diferentes, el Partido Socialista se presentó en la lista de Apruebo Dignidad, lo que llevó a la debacle electoral para la lista PPD-PR-DC, que no logró consejeros electos.

Sobre integrarse a la lista del senador Quintana, Piergentili comentó que el legislador tiene una gran capacidad de articulación con el PS y con otros sectores que integran el Gobierno.

“El senador Quintana tiene mayor capacidad de articulación con los otros senadores, sobre todo con los senadores socialistas. Respecto de la relación con el Gobierno, de generar puentes, de generar planteamientos, yo diría que no hay disensos respecto de mi visión con la que él podría tener. Creo que en la forma y quizás en la relación cotidiana con el parlamento van a haber diferencias”, cerró Piergentili.