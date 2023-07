El diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, se refirió al robo de computadores y una caja de seguridad desde las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Giorgio Jackson (RD).

“Sin lugar a duda, los hechos ocurridos durante el día de hoy en el Ministerio de Desarrollo Social, revisten en una tremenda gravedad”, manifestó el parlamentario.

Así también dijo que espera “que se puedan aclarar en la brevedad posible. Pero de todas maneras aquí vale mencionar que hay que ser responsables cuando se emite un juicio y apreciaciones apresuradas que solamente buscan dañar al ministro Giorgio Jackson”.

“En ese sentido, tanto el ministro como el ministerio, han tenido mucha proactividad en entregar todo tipo de antecedentes que se han requerido para cualquier investigación y cualquiera sea su naturaleza. Y no tengo ninguna duda que esta no va a ser la excepción”, añadió el legislador.

Robo de computadores en Ministerio de Desarrollo Social

Sáez recalcó que “pretender culpar al ministro por una situación que reviste caracteres delictuales, en la que él no tiene nada que ver, no solo me parece de una mezquindad tremenda, sino además de una tremenda irresponsabilidad, porque aquello sigue dañando la fe pública”.

En esta línea, el diputado hizo un llamado “a la responsabilidad, no solo a los políticos que salen a vociferar a la primera, sino también a comunicadores que utilizan la tribuna para hacer acusaciones, sin tener ningún tipo de fundamento y ninguna prueba”.