El ministro de Hacienda, Mario Marcel, tomó distancia de la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), señalando que la reforma tributaria rechazada en la Cámara de Diputados y Diputadas genera una situación donde no hay financiamiento para una medida de este tipo.

Además, el secretario de Estado señaló que hay una situación electoralista que genera exceso de voluntarismo de parte de los parlamentarios.

“Una cosa distinta son medidas de plazo más largo, que involucren recursos mucho más significativos del lado fiscal, como lo es el tema del CAE”, precisó Marcel.

En esta línea, el líder de la billetera fiscal señaló que “tenemos que tener claro si vamos a tener financiamiento para cosas más urgentes, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal, que está propuesto desde un comienzo para financiarse con los recursos de la reforma tributaria”.

“A medida que vayamos despejando esas cosas, podremos abordar otros temas que están en el programa de Gobierno. No ha dejado de estar el CAE en el programa de Gobierno, pero tenemos que tener claro de que no podemos poner la carreta delante de los bueyes”, manifestó Marcel.

Finalmente, el ministro dijo que “hay cosas que hay que hacer primero, hay que asegurar financiamiento y asignar los recursos a las cosas que son más prioritarias, más inmediatas. Después habrá el espacio y la disposición para hacerse cargo de otros compromisos que están en la agenda del Gobierno”.

Reforma tributaria

En conversación con Radio Universo, Marcel dijo que “tenemos muchos temas pendientes por resolver en materia de ingreso, la misma reforma tributaria”.

“Yo me pregunto, dado que hubo una mayoría para aprobar esta moción en el Congreso -la resolución por condonación del CAE-, cuánto de esos 99 votos vienen de diputados que votaron en contra de la reforma tributaria”, recalcó el secretario de Estado.

Así también señaló que “hoy día la ausencia de mayores ingresos fiscales producto del rechazo de la reforma tributaria, impide que se hagan muchas cosas, no solamente el tema del CAE. No permite el aumento de la PGU, no permite acelerar la reducción de las listas de espera en los hospitales, no permite implementar una ampliación significativa o la universalización de la Sala Cuna, no permite cumplir con todos los compromisos y todas las inversiones que se quieren hacer en seguridad ciudadana”.

A pocos días de las elecciones de consejeros constitucionales, el ministro Marcel apuntó que “quizás estos periodos previos a las elecciones generan un exceso de voluntarismo, pero vamos resolviendo las cosas una a una. A estas alturas, si se hubiera aprobado la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, ya tendríamos avanzada la mitad de la discusión en el Senado”.

Condonación del CAE

El presidente de la Comisión de Educación, Gaspar Rivas, se refirió a las declaraciones del ministro y pidió que apoye su propuesta para condonar el CAE.

“Si el ministro Marcel está tan preocupado de que la condonación del CAE involucre un alto gasto para el Estado, entonces lo invito a que apoye el proyecto de ley de condonación del CAE”, manifestó el parlamentario.

“Este proyecto no solamente condona el CAE, sino que elimina totalmente las deudas que tanto el Estado como los usuarios del crédito tienen con la banca. Por eso, hemos bautizado este proyecto de ley como ‘Chao CAE y que lo paguen los bancos"”, añadió el diputado del PDG.

En tanto, la diputada y miembro de la comisión, Daniela Serrano (PC), indicó que “en las últimas semanas hemos trabajado para poder convocar a una bancada transversal para poder condonar la deuda educativa”.

“Sabemos que esto ha tenido una adhesión, que no solamente ha convocado a parlamentarios y parlamentarias de oficialismo, sino a un amplio sector (…) Hacemos el llamado que esto no quede solo en una voluntad preelectoral, sino que sea un compromiso de poder legislar en torno a materias de financiamiento, como la reforma tributaria”, añadió la legisladora.

Por su parte, la diputada Marcia Raphael (RN) manifestó que “el que hizo una promesa populista -en plena campaña- fue el presidente Boric. Que creó ilusiones en miles de jóvenes que vieron en esta propuesta una oportunidad (…) El Gobierno deberá sincerarse y dar a conocer su cumplirá o no esta propuesta”.

“Nos encontramos ante un Gobierno extremadamente poco serio. Llegaron al poder asegurando que iban a condonar el CAE (…) todo con los mismos recursos. Ahora dicen que eso solo era posible en la medida que se aprobara una supuesta reforma tributaria”, indicó el diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert.

La diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, dijo que ” por supuesto que necesitamos una reforma tributaria para invertir más en derechos sociales, en servicios públicos de calidad, y a eso creo que apuntan las palabras del ministro Marcel. Yo no veo ningún tipo de división acá”.