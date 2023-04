"Chao CAE y que el pato lo paguen los bancos", sintetizó el diputado Gaspar Rivas. En el oficialismo, respaldan la idea de avanzar, mientras que en la oposición aseguran que no es un tema prioritario.

La “bancada por la condonación del CAE” presentó una reforma constitucional para condonar las deudas del Crédito con Aval del Estado y extinguir la responsabilidad del Estado.

Así lo anunció este miércoles el diputado y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Gaspar Rivas (PDG), junto a sus compañeros de dicha bancada, Pamela Jiles y René Alinco.

Se trata de una iniciativa que ya está admitida a tramitación y radicada en la Comisión de Constitución, indicó Rivas.

Según explicó el parlamentario, es un proyecto de reforma constitucional que a través de una disposición transitoria que condona la deuda, pero además extingue cualquier tipo de obligación de deuda que tenga el Estado con la banca, o los ex usuarios con la banca.

Y respecto de las carreras universitarias en el futuro, le permite al Ministerio de Educación poder fijar anualmente el arancel máximo que se pueda cobrar por una carrera de educación superior, agregó.

“Señor Presidente Boric, usted hizo una promesa, de condonar el CAE, entendemos que puede haber complicaciones económicas y financieras. Como no ha podido hacer en poco más de un año, le vamos a ayudar a través de una reforma constitucional para que con eso parta con un insumo”, manifestó el diputado Rivas.

Gaspar Rivas: “Chao CAE y que el pato lo paguen los bancos”

El diputado explica que con esta reforma, “se condona el CAE, se extinguen todas las obligaciones respecto de la banca y además se le otorga al Ministerio la facultad de fijar aranceles máximos de costo de carrera anual”.

En resumen, señala que “si se condona, pero no se extingue la responsabilidad del Estado con los bancos, el Estado va a tener que avalarlos y pagarles”, por esa razón sintetiza la idea en un “Chao CAE y que el pato lo paguen los bancos”.

Por su parte, la diputada Pamela Jiles, comentó que “si el presidente Boric tiene algún interés en cumplir de su promesa, pondrá en tabla, le dará urgencia a este proyecto (…) yo diría que esta propuesta es prácticamente inapelable y perfecta”.

Mientras que el diputado René Alinco hizo un llamado “a las compañeras y compañeros del Frente Amplio y que son parte activa del gobierno de Gabriel Boric, a apoyar este proyecto, porque no es solo de nosotros tres, es de los cientos y miles de profesionales que aún están endeudados”.

Por último, el diputado Rivas recordó que los bancos “llevan 40 años sin devolverle ni un solo peso al Estado de Chile por el rescate que se le hizo al comienzo de la década de los 80, en la crisis financiera”.

Cariola: “Es un compromiso al que el presidente Gabriel Boric no puede renunciar”

Al respecto, la diputada Karol Cariola coincidió en la necesidad de legislar, recordando además que se trata de una promesa incluida en el programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric.

“Hemos creado una banca transversal por el fin de la deuda educativa, acá en la Cámara de Diputados y el Senado, y con esa bancada transversal le hemos pedido al Gobierno de manera permanente y persistente, y ahora lo volvimos a hacer, incluso con una carta al director que hemos publicado en un medio de comunicación nacional”, destacó.

“Hemos solicitado que el Gobierno se pronuncie, que presente una propuesta y que empecemos a trabajar en esa dirección. Algunas posiciones han planteado que este tema hay que postergar un poco respecto de la definición política. Pero nosotros estamos convencidos de que las familias, y en particular las y los estudiantes, no pueden seguir esperando”, señaló la parlamentaria comunista.

“Es un compromiso del Gobierno y es un compromiso al que el presidente Gabriel Boric, que además viene la lucha estudiantil, no puede renunciar. Frente a eso hay que buscar los caminos necesarios para poder cumplir, pero la condonación del CAE y los mecanismos para resolver la deuda estudiantil de los universitarios, es un camino que se tiene que retomar”, sentenció.

“Nosotros, lo que estamos haciendo, es empujar para que al menos el diálogo respecto de esto comience lo antes posible. Ojalá ahora, este año, lo antes posible”, acotó Cariola.

“Creemos que es muy importante que el Estado de Chile asuma la responsabilidad y el Gobierno evidentemente cumpla sus compromisos al respecto”, sentenció.

Oposición critica condonación del CAE: “No es el momento de tomar este tema”

Desde la oposición, en tanto, el diputado independiente miembro de la bancada de Republicanos, Stephan Schubert, advirtió de “incertezas” que tiene el proyecto.

“No tenemos certeza de cuántos serían los beneficiados, tampoco tenemos certeza a cuánto asciende la deuda, y muy importante, no se ha hecho una discriminación respecto de a quienes beneficiaría, si a todos los deudores o solo a aquellos que, por ejemplo, no terminaron su carrera o que tienen de ciertos cientos ingresos hacia abajo”, cuestionó.

“Podría darse el caso de personas que tengan altos ingresos que podrían cumplir con su obligación y que, no obstante, sean condonados”, dijo.

“Falta información, el Gobierno creo que está complicado porque es una promesa de campaña que en cuanto asume se da cuenta de que no puede cumplir una cantidad de estatura estratosférica de recursos que claramente no tenemos, menos en una situación como la que no encontramos hoy día”, estimó.

“No es el momento de tomar este tema, tenemos muchos otros asuntos respecto de reactivar la economía, pero también principalmente el tema de seguridad. Por tanto, creo que condonar hoy de una cantidad tan alta de dinero como ésta, sin tener la certeza si realmente todo lo que se va a condonar lo requieren, no está dentro de las prioridades”, sentenció.

Revisa el proyecto a continuación: