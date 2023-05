La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, participó de la conmemoración de los 30 años de la proclamación del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La titular de la Secretaría General de Gobierno participará el 2 y 3 de mayo de la cita internacional en la sede de la ONU.

Dicha presentación por el Día Mundial de la Libertad de Prensa se llevará a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

En rigor, Vallejo participará de la conferencia global 2023 de la Unesco. En la instancia, formará parte de un panel de ministros sobre políticas públicas y libertad de expresión.

We are LIVE!

Watch the second part of @UNESCO's #WorldPressFreedomDay Global Conference, with the participation of @PowerUSAID, @camila_vallejo, @AnnaLuehrmann, @PGC_of_UNESCO, @jczamora & @Irenekhan, among others.

Together, let's defend #PressFreedom! https://t.co/rVUtKue8wr

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) May 2, 2023