Pubs, restaurantes, cines y bencineras. Estos son solo algunos de los rubros que sí pueden funcionar durante un feriado irrenunciable, como el de este 1 de mayo. Para el Día del Trabajador, la gran mayoría del comercio no puede funcionar. Revisa el horario de malls y supermercados.

Este lunes 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, jornada que implica un feriado irrenunciable y por ende, un nuevo fin de semana largo en Chile, pero ¿cuál será el horario de malls, supermercados y del comercio en general? ¿Pueden funcionar o abrir con normalidad?

Cabe consignar que la norma especifica cuáles son las excepciones y servicios que sí pueden funcionar durante estas jornadas y que algunas pueden ser atendidas por sus propios dueños.

¿Qué es un feriado irrenunciable y qué significa para el comercio?

Tal como se explicó, el 1 de mayo (día del trabajador) es un feriado irrenunciable, según consigna la ley en Chile. ¿Qué significa? Que la gran mayoría del comercio no puede funcionar con regularidad, salvo excepciones.

En concreto, los trabajadores no pueden ejercer sus funciones, aunque exista un acuerdo previo con el empleador. Quienes incumplan estas medidas acarrean multas que pueden superar 1 millón de pesos.

Los otros feriados irrenunciables según la norma son: Año Nuevo (1 de enero), Fiestas Patrias (18 y 19 de septiembre) y Navidad (25 de diciembre).

¿Cuál será el horario de los malls, supermercados y comercio en general para el fin de semana largo y feriado del 1 de mayo?

Este fin de semana largo abarca el sábado 29 y domingo 30, jornadas que implican feriado, por lo que todos malls, supermercados y comercio en general pueden abrir sus puertas de manera regular.

Sin embargo, el Día del Trabajador, como feriado irrenunciable, significa que el comercio no podrá funcionar en general. Los centros comerciales y supermercados no abrirán sus puertas y sus trabajadores no ejercerán sus labores.

¿Qué comercios sí pueden abrir para el Día del Trabajador?

Como se explicó, existen excepciones respecto a comercios que sí pueden abrir o trabajar durante un feriado irrenunciable:

• Clubes

• Restaurantes

• Establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

• Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

• Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.

• Bencineras y sus recintos comerciales de venta directa al público.

• Farmacias de urgencia.

De igual modo, se debe recordar que según un dictamen de la Dirección del Trabajo, no existe impedimento legal para que un negocio abra en una de estas jornadas, siempre que sea atendido personalmente por su dueño.