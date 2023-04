El senador oficialista Fidel Espinoza (PS) comentó las diferencias existentes entre 'las dos almas' del Gobierno respecto a la seguridad. Asimismo, aseguró no tener punto de encuentro con el Partido Comunista y con el Frente Amplio ya que "no le interesan" los problemas que hoy preocupan a las y los chilenos.

En entrevista con CNN, y en la previa al cónclave oficialista convocado por el presidente Gabriel Boric, el senador socialista Fidel Espinoza abordó -entre otros temas- las diferencias en materia de seguridad que enfrentan a las coaliciones oficialistas.

Consultado, en primer lugar, por su ausencia durante el acto de respaldo del Partido Socialista a la ministra del Interior, Carolina Tohá, Espinoza indicó que entre ir a “darle un abrazo de buena crianza” y decir que todo está correcto “prefiero cumplir con mi trabajo“.

Aún así, agregó que “estoy dentro de los senadores que siempre ha votado a favor del Gobierno” pero que “veo que hay inconsistencias, que han habido errores que han causado daños al propio Presidente”.

“Cuando vemos a los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista que votan en contra de las leyes del Presidente (…) me molesta que sus propios parlamentarios no voten con el Presidente esas leyes y nosotros como socialistas lo hagamos”, dijo.

Agregando que “después todos los guiños van dirigidos a quienes se portaron mal con sus votaciones y no quienes hemos tenido una lealtad”.

Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y “traumas del pasado”

En cuanto al proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza, el senador Espinoza afirmó “lo que presentó el Gobierno es un guiño para esos sectores que no le interesan los temas de seguridad“.

Sectores que “por más que tengan el discurso, no les interesa. Lo han demostrado en cada ley de Estado de Excepción” que buscan “más protección a la gente de La Araucanía, de la macrozona sur que está viviendo situaciones totalmente fuera de control en algunos momentos”.

En sentido, planteó que “todavía viven con los traumas del pasado, que un militar en la calle es recordar los 50 años para atrás y no es así”.

“Los militares que andan cuidando a la población, los Carabineros que salen a cuidar la seguridad, no son hijitos de papá. No vivieron de mesada como muchos de los que nos gobiernan hoy día”, añadió.

La relación con el Partido Comunista y el Frente Amplio

Finalmente, Espinoza confirmó que “con ellos no tengo punto de encuentro” ya que “son irreconciliables porque yo veo que no les interesan los temas que a los chilenos hoy día les interesa y eso a mí me preocupa”.

Recalcando que ha votado a favor de las leyes presentadas por el Ejecutivo, el senador socialista concluyó diciendo que “quiero que al Gobierno le vaya bien” pero para eso “tiene que aprender a gobernar dejando de lado ciertos traumas del pasado“.

Lo anterior porque “muchos de ellos ni siquiera vivieron las atrocidades que vivieron miles de nuestros compatriotas y tienen más resentimiento“.