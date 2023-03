"Yo no estoy opinando sobre las instituciones chilenas, estoy opinando sobre los derechos vulnerados de una persona en Chile", declaró el mandatario argentino. Además, señaló que mantiene buenas relaciones con el presidente Boric.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reiteró sus críticas a la justicia chilena, por el proceso en contra de Marco Enríquez-Ominami, en el caso SQM.

Recordemos que el pasado 15 de febrero, el Grupo de Puebla publicó una carta en apoyo a MEO, expresándole su apoyo y criticando la extensión del proceso.

Entre quienes suscribieron la misiva estaba Fernández; además de exmandatarios, como José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia).

“No es contra Chile y mucho menos contra el gobierno”

En el contexto de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el mandatario argentino conversó con la prensa chilena para abordar este punto.

Al respecto, Fernández indicó que su posición no busca cuestionar al país ni a su institucionalidad.

“Esto no es contra Chile y mucho menos contra el Gobierno de Boric”, señaló Fernández. “Y no es entrometerme en la institucionalidad chilena. Es solamente reclamar un derecho, que es un derecho humano. El derecho humano no reconoce fronteras”, agregó.

Según el presidente trasandino, sus críticas buscan “llamar la atención sobre algo que estoy viendo que me preocupa”. Acerca de su relación con el gobierno, indicó “yo tengo el mejor vínculo, el mejor trato con el presidente Boric. Tengo por él un enorme respeto personal”.

“La realidad es que yo no estoy opinando sobre las instituciones chilenas, estoy opinando sobre los derechos vulnerados de una persona en Chile”, declaró.