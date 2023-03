Loncón atribuyó el amplio triunfo en zonas con alta población indígena, a que "dentro de las comunidades indígenas fuimos colonizados por el pensamiento occidental, y algunos de nuestros hermanos y hermanas no tienen posibilidad de recuperar la manera aborigen de pensar".

Un duro análisis realizó la expresidenta de la exConvención Constitucional, Elisa Loncón, durante una exposición en el Harvard Radcliffe Institute (Instituto de Estudios Avanzados Radcliffe), dependiente de la Universidad Harvard.

Se trató de una actividad realizada el pasado 31 de enero, en el marco de su año sábado otorgado por la Universidad de Santiago (Usach), donde Loncón es académica.

En la oportunidad, y tal como ha sido la tónica de sus continuas presentaciones académicas, tanto en Europa, como en Estados Unidos, la exconvencional hizo un descarnado análisis político de nuestro país.

De acuerdo al registro audiovisual disponible en la web del Harvard Radcliffe Institute, Loncón se refirió a la derrota en el Plebiscito de Salida que rechazó la Constitución que propuso la Convención.

Al respecto, valoró la inclusión de escaños reservados para los pueblos indígenas que fueron integrados directamente al proceso.

“Fue la primera vez que los indígenas decidimos la sociedad en que queríamos vivir, y tener una democracia inclusiva”, resaltó.

Respecto a la aplastante derrota en el referéndum, Loncón apuntó a los medios de comunicación.

“No hay medios públicos, hay dos dueños de medios que pertenecen al poder económico. Ellos hicieron una odiosa campaña, del terror y de desinformación”, acusó.

“Destruyeron el discurso de la Constitución que tendría Chile, y dijeron que la gente indígena dividiría Chile. Nosotros nunca dijimos eso, pero la campaña dijo eso”, criticó.

En ese sentido, atribuyó el amplio triunfo en zonas con alta población indígena, a que “dentro de las comunidades indígenas fuimos colonizados por el pensamiento occidental, y algunos de nuestros hermanos y hermanas no tienen posibilidad de recuperar la manera aborigen de pensar”.

Así también, criticó la realización de un Plebiscito de Salida, asegurando que “no es normal tenerlos en las reformas constitucionales. La mayoría del tiempo solo hay un referéndum, pero nosotros tuvimos dos”.

Respecto al nuevo proceso constituyente, que incluye un comité de expertos y “árbitros”, Elisa Loncón cuestionó duramente el intento por redactar una nueva Constitución.

“Los partidos de derecha están trabajando y también definieron todos los temas. Y desafortunadamente no nos incluyeron. Excluyeron al pueblo indígena. Y eso no es bueno. Eso no es democrático”, fustigó.

Durante su ponencia, Loncón apuntó a la crisis del agua que se vive en nuestro país, el que atribuyó a la industria, tanto forestal, como minera.

“La gente en Chile no tiene agua para tomar, en Chile el agua es un bien privado”, sentenció.

“El agua no es libre para la gente. Y hoy, tenemos industria forestal, plantaciones de pino, y estamos en una situación de gran dificultad porque la comunidad, la comunidad indígena o la comunidad de granjeros no tiene agua para tomar, agua para sus granjas”, explicó.

“¿Dónde está el agua? Está en las minas. Está en las grandes compañías. En las compañías agrícolas, para las paltas, para el vino. Pero la gente no tiene agua para tomar”, concluyó.