El objetivo del requerimiento ingresado a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas, es "dictaminar, comunicar, si en ese comportamiento hubo algo que faltó a la ética o no", explicó el diputado Jorge Alessandri (UDI).

La jornada de este lunes, la bancada de la Unión Democrática Independiente (UDI) confirmó el envío del requerimiento a la Comisión de Ética para analizar el caso del “telefonazo” de la diputada Maite Orsini (RD) a la general de Carabineros, Karina Soza.

En concreto, durante esta tarde el diputado Jorge Alessandri (UDI), hizo envío del oficio a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados para investigar de fondo la llamada telefónica que sostuvo la parlamentaria Orsini con la directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros, general Karina Soza Muñoz.

“La bancada de la UDI (…) ha acordado hacer un requerimiento a la Comisión de Ética para que pueda conocer de los hechos que ha denunciado tanto la prensa, como la propia diputada Orsini. Que pueda investigar esos hechos y citar a la general de Carabineros, Karina Soza, y algún otro involucrado que así le parezca a la comisión”, explicó Alessandri..

De esta manera, “pueda dictaminar, comunicar, si en ese comportamiento hubo algo que faltó a la ética o no. La bancada UDI no se inmiscuye en la vida privada de nadie. Pero en el momento en que hay un llamado telefónico de una autoridad electa a una funcionaria del Estado, queremos saber si dentro de esa conversación hubo o no una presión indebida“, detalló.

Orsini y “telefonazo”: negó “haber ometido algún delito, alguna falta”

Recordemos que esta polémica del “telefonazo” entre Orsini y Soza, y que involucra a Jorge “Mago” Valdivia, ha escalado en la Cámara de Diputados y Diputadas por un presunto “tráfico de influencias”. Esto es lo que acusan tanto desde la UDI como en el Partido Republicano (PR).

Al respecto, el diputado Cristián Araya (PR), miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, la cual también integra la diputada Maite Orsini, hizo un llamado a Revolución Democrática para remover a la parlamentaria de dicha comisión.

Cabe destacar que pasada las 14:30 horas de este lunes, la diputada en cuestión negó “tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta, alguna falta a la ética o a la probidad”. Incluso, aseguró que “lo volvería a hacer”.

Dentro del texto enviado a la Comisión de Ética, se insiste en que “el contacto generado por la diputada Orsini en favor del señor Valdivia resulta inadecuado y cuestionable”.

Por ello, sostienen que existen “antecedentes para iniciar un procedimiento sancionatorio en su contra”.