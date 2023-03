El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados, Nelson Venegas, afirmó que no se han recibido procedimientos ni solicitudes para analizar el caso del “telefonazo” de la diputada, Maite Orsini, hecho a la oficial de Carabineros, Karina Soza.

Incluso, Venegas aseveró que la Comisión de Ética no ha resuelto actuar de oficio, es decir, descartan tomar el caso sin necesidad que un parlamentario haga la denuncia.

Cabe destacar que cualquier diputado de la comisión puede solicitar esta actuación por oficio, y en la próxima sesión de esta instancia, que sería la próxima semana, debería votarse dicha solicitud.

Recordemos que la legisladora de Revolución Democrática se contactó con la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, a causa de la detención del excrack de la roja, Jorge “Mago” Valdivia.

Venegas por “telefonazo” de Maite Orsini: “Debe ser vista en su mérito”

En conversación con Radio Bío Bío, el parlamentario explicó que “efectivamente, nosotros tenemos un reglamento que se llama reglamento de ética y transparencia que establece todas las conductas que pudieran contravenir estas situaciones y con las correspondientes sanciones”.

“En el art. 346, específicamente del reglamento, se señala que no se puede hacer una utilización que no corresponda del cargo de un diputado o diputada para beneficios personales o familiares. Por lo tanto, si existe una reglamentación al respecto, por tanto se tiene que sancionar“, detalló.

“Las sanciones hasta el momento no han existido, nunca se ha presentado un requerimiento. De hecho, ahora he escuchado que hay parlamentarios que han dicho que presentaron el requerimiento ante la Comisión de Ética, pero esto no ha ocurrido aún”, recalcó Venegas.

Telefonazos entre parlamentarios y autoridades “es lo normal”

El jefe de la Comisión de Ética, sostuvo que “nosotros no hemos tomado conocimiento de ningún requerimiento hasta el momento, tampoco vamos a actuar de oficio, porque también la situación debe ser vista en su mérito”.

De hecho, aseguró que “todos los diputados y diputadas a diario conversamos con autoridades políticas o de investigaciones, o de Carabineros”.

Por lo anterior, enfatizó en que “es lo normal, es lo lógico. Nos llamamos por teléfono. Ahora, evidentemente la situación sería totalmente distinta si se logra probar que se trató de utilizar la investidura del cargo para sacar un provecho de esta naturaleza”.

En cuando a la posibilidad de una irregularidad, reiteró que “eso tendrá que verse si es que llega un requerimiento, y con las pruebas que corresponde. Hasta el momento no existe”, cerró.

Por su parte, desde la UDI señalaron que será la próxima semana el momento en que formalmente se ingrese el oficio donde la comisión pueda evaluar posibles sanciones por un eventual tráfico de influencias.

En tanto, se espera que el miércoles, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, sea puesto sobre la mesa la discusión de RD sobre la posibilidad que de la diputada Orsini sea removida de dicha comisión.