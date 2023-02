Medios internacionales de Alemania, España, Perú, entre otros, han hecho eco de los trágicos incendios que asolan el centro sur de nuestro país. En la información, catalogan la situación como “un absoluto caos en Chile”.

Los últimos dichos los consignó el medio TheHotshotWakeUp, en un posteo que mantienen anclado como destacado dentro de su red social Twitter.

“Caos absoluto en el Chile de hoy (…) Estoy recibiendo informes de pilotos de helicópteros trabajando allí, viendo aldeas enteras arrasadas mientras intentan operar. Cuentas irreales saliendo del país”, versa la publicación.

Absolute chaos in Chile today. 7 people have been reported killed so far during this week’s fires. I am getting reports from helicopter pilots down there working, seeing whole villages run over while they try to operate. Unreal accounts coming out of the country #Chile #wildfire pic.twitter.com/IMxjoh0iLo

— TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) February 4, 2023