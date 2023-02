El PPD confirmó que el oficialismo se dividirá en dos listas para el proceso constituyente, ya que no irán con Apruebo Dignidad. La presidenta del partido, Natalia Piergentili, aseguró que la lealtad con el presidente Gabriel Boric "no esta en cuestión" y que una posible alianza entre el PS y AD "no se convierte en la muerte del Socialismo Democrático".