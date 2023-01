Ambos han sido consultados sobre si se conocen o no, y ambos lo han negado. Esta esa la situación que envuelve al nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y al exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara. "No lo conozco, pero me gustaría conocerlo", manifestó el exjefe comunal.

Pese a que los han vinculado profesionalmente durante esta semana, al parecer ninguno de los dos se conoce. Este es el escenario que envuelve al exintendente y exalcalde de Lo Barnechea (2008-2019), Felipe Guevara, y al nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Ambos niegan conocerse y haber mantenido alguna relación personal.

Recordemos que las senadoras Yasna Provoste y Loreto Carvajal emplazaron al líder del Ministerio Público por su relación con el municipio capitalino por una causa del 2008.

Sin embargo, Valencia aseguró en esa oportunidad que no conocía a Guevara.

“No lo conozco, no he tenido causas con él, no recuerdo una reunión con él (…) El escrito que se me exhibe corresponde a un mandato judicial por escritura pública ante notario, donde se concurre a la notaría, sin necesariamente conocer a la persona que otorga el mandato”, manifestó el jurista.

Incluso hoy, tras su ratificación como fiscal nacional, volvió a insistir en que no conoce y nunca ha compartido con el exintendente metropolitano. Esto, luego que un reportaje de Ciper revelara que Valencia aparece en las planillas del personal municipal de Lo Barnechea desde febrero de 2015, recibiendo un monto de 1 millón de pesos mensual.

Según el artículo, en total recibió 57 pagos por el vínculo que lo unió hasta 2019, aunque en el camino fue cambiando su función, acotándose a “Asesoría Jurídica penal especial; patrocinio de juicios e investigaciones penales.

Fiscal Nacional y exalcalde Felipe Guevara

En conversación con 24 Horas, el exalcalde Guevara afirmó -sobre Ángel Valencia- que “no lo conozco, me gustaría conocerlo, pero no tengo relación personal con él”.

“Hay instituciones dentro de la municipalidad o empresas que se encargan de cobranzas. El alcalde no está encargado de eso, el director jurídico es quien tiene abogados internos y externos, que se preocupan de representar los intereses de la Municipalidad, no del alcalde”, enfatizó el exintendente de la región Metropolitana.

Respecto al reportaje de Ciper, donde figura Valencia realizando una asesoría a Guevara en diciembre del 2019, el exjefe comunal explicó que “el abogado jefe de la Municipalidad de Lo Barnechea me acompañó a la Intendencia y él tiene que haber hecho ese tránsito con abogados de su confianza, internos y también externos. En ese caso, lo que yo vi del contrato era para representar al gobierno regional, no necesariamente al intendente”.

“Es natural que el director jurídico o administrador regional tenga a abogados que puedan resolver problemas propios, no es que representen los intereses del intendente”, recalcó.

Así también aclaró que Valencia “sí prestó el servicio a la Municipalidad de Lo Barnechea, puede ser efectivo. Hay cientos de abogados que prestan servicios a una Municipalidad, pero no por eso el alcalde va a conocer a estos abogados”.