Este jueves el nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia, negó conocer al exalcalde y exintendente Felipe Guevara, y evitó enfrentar esta polémica.

Al ser consultado por su supuesto vínculo con Guevara, Valencia dijo que “respecto a ese punto, hice mi presentación ante el Senado (…). Yo quisiera reiterar nuevamente que no conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo personal con él”.

Recordemos que un reportaje de Ciper Chile reveló los vínculos que unieron al nuevo líder de la Fiscalía con el municipio de Lo Barnechea y la Intendencia Metropolitana, que lideró Guevara.

Este último fue sindicado como el autor del “método” para presuntamente desviar dinero del municipio de Vitacura, en un caso que actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público.

De acuerdo al artículo de Ciper, Valencia aparece en las planillas del personal municipal de Lo Barnechea desde febrero de 2015, recibiendo un monto de 1 millón de pesos mensual.

En total, el nuevo fiscal nacional recibió 57 pagos por el vínculo que lo unió hasta 2019, aunque en el camino fue cambiando su función, acotándose a “Asesoría Jurídica penal especial; patrocinio de juicios e investigaciones penales”.

Valencia también aclaró que “es un hecho de público conocimiento además. Quisiera hacer presente que hace algunos días atrás era el abogado externo de la Municipalidad de Lo Barnechea, entiendo que todos los antecedentes que se han exhibido tienen que ver con la municipalidad (…)”.

“Me inhabilitaré en aquello que me tenga que inhabilitar como corresponde. Lo que tengo que decir sobre el particular ya lo dije, y no lo voy a volver a repetir”, enfatizó el nuevo Fiscal Nacional.

Respecto a los indultos otorgados por el Presidente de la República, Valencia manifestó que se acaba de incorporar a la Fiscalía Nacional y que “no quisiera emitir una opinión sobre un hecho pasado”.

Fiscal nacional

La senadora Loreto Carvajal (PPD), quien lo emplazó por su relación con el municipio capitalino por una causa de 2008, dijo que “el fiscal nacional, quien por cierto no contó con mi voto de apoyo, es importante que se aclare”.

En tanto, el senador Rojo Edwards dijo que tienen que darle una respuesta, sobre todo a ellos que votaron favorablemente por él, algo que también comparte el senador Javier Macaya (UDI).

Ahora, el fiscal nacional viajará a la región de La Araucanía para la cuenta pública y también se espera que durante la próxima semana viaje a la Fiscalía de Arica.