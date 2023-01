Luego de una controvertida elección, finalmente Ángel Valencia se convirtió en el nuevo fiscal nacional, en un proceso donde enfrentó duros cuestionamientos por haber liderado las defensas de mediáticos imputados, como Rafael Garay, Bruno Villalobos y el exjuez Luis Barría, además del vínculo con el exalcalde, Felipe Guevara.

Este último fue acusado por el presunto delito de abuso sexual de una funcionaria del Juzgado de Garantía en Rancagua, donde se desempeñaba como magistrado.

De hecho, el propio Valencia criticó un supuesto veto de La Moneda, en particular, de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, por el caso de Barría, algo que la propia secretaria de Estado zanjó.

No obstante, ahora un reportaje de Ciper Chile reveló los vínculos que unieron al nuevo fiscal nacional con el municipio de Lo Barnechea y la Intendencia Metropolitana, que lideró Felipe Guevara.

Recordemos que este último fue sindicado como el autor del “método” para presuntamente desviar dinero del municipio de Vitacura, en un caso que actualmente está siendo investigado por el Ministerio Público.

De todas maneras, el vínculo no es nuevo. Ya en la sesión del Senado, donde se votó el nombre de Valencia para encabezar el Ministerio Público, las senadoras Yasna Provoste y Loreto Carvajal lo emplazaron por su relación con el municipio capitalino por una causa de 2008.

En la intervención en el hemiciclo, Valencia aseguró que no conoce a Luis Felipe Guevara.

“No lo conozco, no he tenido causas con él, no recuerdo una reunión con él (…) El escrito que se me exhibe corresponde a un mandato judicial por escritura pública ante notario, donde se concurre a la notaría, sin necesariamente conocer a la persona que otorga el mandato”, dijo.

“Es un documento que se extiende cuando yo trabajaba en el estudio del abogado Juan Domingo Acosta, en virtud de un contrato de trabajo. Este escrito corresponde a un mandato judicial que se entrega en una notaría. Esto ocurrió hace 13 años, no lo recuerdo, pero yo no he faltado a la verdad. Yo no conozco a Felipe Guevara, no tengo ningún vínculo profesional con él”, agregó el jurista.

El vínculo del fiscal Ángel Valencia con el Municipio de Lo Barnechea

Sin embargo, de acuerdo al reportaje de Ciper, Valencia aparece en las planillas del personal municipal de Lo Barnechea desde febrero de 2015, recibiendo un monto de 1 millón de pesos mensual.

De acuerdo al artículo, su función era “patrocinar juicios e investigaciones en materia penal para que asuma la representación en aquellos casos que exista apropiación indebida de bienes municipales”.

Así también “para iniciar las acciones o defensas judiciales que proceda cuando se vea involucrado el Alcalde, los concejales y funcionarios de la Municipalidad de Lo Barnechea, en hechos de carácter penal”.

En total, Valencia recibió 57 pagos por el vínculo que lo unió hasta 2019, aunque en el camino fue cambiando su función, acotándose a “Asesoría Jurídica penal especial; patrocinio de juicios e investigaciones penales”.

Aunque, formalmente, en la única causa donde aparece efectivamente representando a la entidad edilicia, es en octubre de 2016, cuando un particular presentó una querella contra Guevara y otros funcionarios municipales.

El caso tuvo que ver con un permiso de edificación, donde los acusados enfrentaron el cargo de desacato, aunque todo terminó con ellos siendo sobreseídos en 2018.

Tras finalizar su vínculo con el municipio de Lo Barnechea, Valencia también aparece asesorando a Felipe Guevara tras su llegada a la Intendencia en diciembre de 2019.

Su papel fue “asesorar y apoyar al Sr. Intendente en materias judiciales en donde el Gobierno Regional Metropolitano sea parte o tenga interés”, rol por el que se embolsó 2 millones de pesos.

Felipe Guevara negó vínculo con fiscal Ángel Valencia

Consultado al respecto, Felipe Guevara también negó tener alguna relación con Ángel Valencia, apuntando a que contrataron a una oficina de abogados.

“Hasta donde tengo entendido, yo no tengo ningún contrato con él. Nosotros en la municipalidad contratamos, previo concurso público, aprobado por el concejo municipal, al señor Juan Domingo Acosta. Y el señor Acosta se podrá hacer acompañar por quien estime conveniente para cumplir con los objetivos del contrato que tenía”, señaló.

“Nosotros, con el señor Valencia nunca tuvimos ningún contrato ni ninguna relación contractual. La relación laboral con el señor Valencia, nunca ha existido”, agregó.

“¿Puede ser que haya alguna contratación? Puede ser. Son cientos de abogados los que contrata una municipalidad, son menos los que contrata una intendencia, pero también son muchos”, dijo.

“Pero de ahí colegir que hay alguna relación, no. Porque lo que no tengo, es una relación bipersonal, ni lo conozco, ni tengo su teléfono y nunca he estado en un mismo lugar con él. Es más, no lo reconocería si me lo topo en una reunión social con él, no sé quién es”, sentenció.