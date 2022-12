El fiscal José Morales analizó el fracaso de su candidatura a la Fiscalía Nacional, asegurando que fue víctima de una campaña sucia que tendrá consecuencias para el país, las que no han sido medidas.

Luego que el Senado rechazara su nominación a fiscal nacional, José Morales señaló que fue víctima de informaciones falsas y de una guerra sucia que le impidió llegar al cargo.

El fiscal de la zona Santiago Norte se explayó sobre lo ocurrido durante esta semana, donde por primera vez se rechazó la nominación realizada por el presidente de la República para encabezar el Ministerio Público.

Morales señaló a La Tercera que lo ocurrido con él fue el resultado de una guerra sucia y descarada.

“Espero que en esa guerra sucia y descarada no se hayan ocupado ni recursos públicos, ni información reservada, ni funcionarios públicos que hayan ocupado sus tiempos de trabajo para participar en esas campañas”, dijo. Agregó que indagará dicha situación para realizar las denuncias correspondientes.

Además, declaró que para rechazar su candidatura se efectuaron aseveraciones falsas. Por ejemplo, dijo que se le imputó participación en la causa SQM y estar detrás de las clases de ética del caso Farmacias.

“Hubo una campaña que estaba dirigida a generar esta situación y a desperfilar mi nombramiento. Se publicaron noticias falsas sobre una causa (Kayser), incluso develando un informe policial que ni siquiera estaba en poder de la fiscalía, haciendo afirmaciones sobre que estamos atrasados en esos informes, cuestión que era una falsedad absoluta. Por lo tanto, aquí hay mucha noticia falsa”, agregó.

Sobre el caso Kayser, relacionado con el incendio ocurrido en el estallido social, señaló que la información entregada podría salir de personas ligadas a la indagatoria.

“Podría salir solamente de las personas que la tenían. No quiero adelantar quiénes la tenían… La PDI era uno de los que la tenían, por ejemplo”, dijo.

Sabas Chahuán

Durante los últimos días antes de la votación en el Senado, el exfiscal nacional Sabas Chahuán fue uno de los principales opositores a la candidatura de Morales.

Al respecto, el persecutor dijo que “es bien extraño que siete años después una persona que no hizo nada en mi contra, ahora aparezca con esos antecedentes. Me parece que hizo relación con el interés que él tiene y con el afecto que tiene respecto de determinadas candidaturas”.

“Sabas Chahuán es actualmente un abogado litigante, muchas de las personas que trabajaron con él siguen trabajando en la Fiscalía Nacional, él también se declaró públicamente partidario de determinados candidatos. Todas sus observaciones las sitúo en ese contexto”, añadió.

Morales insistió en que lo ocurrido daña al Ministerio Público, perjudicando las posibilidades de transformarlo.

“Cuando usted perjudica al Ministerio Público, perjudica las posibilidades que tiene la sociedad de perseguir el delito. Me parece que no se han medido las consecuencias que ha tenido esta guerra sucia para el país”, señaló.

Finalmente, señaló que respeta al exfiscal nacional Jorge Abbott y evitó personalizar en él la crisis que vive la Fiscalía.

“Yo creo que hay aquí un grupo de personas que dirigió el Ministerio Público en los últimos 15 años, pero en particular en los últimos siete años, que han tenido una gestión que nos tiene ahora con el estado de la persecución penal bastante malo, incluso desastroso, y que tiene al Ministerio Público en una situación tecnológica propia del año 2000 y no del año 2022. Eso me parece sería muy injusto personalizarlo solamente en Abbott, sino en un grupo de personas que ha estado a cargo”, aseveró.