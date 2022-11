El exfiscal nacional Sabas Chahuán se refirió en duros términos al desempeño del fiscal José Morales, candidato del Gobierno para liderar el Ministerio Público.

Recordemos que durante su exposición de este lunes en el Senado, Morales se refirió a su rol en el caso Cascadas, que encabezó desde 2013 hasta junio de 2015; del cual, según su parecer, fue apartado injustamente por orden de Chahuán.

Asimismo, el persecutor dijo que luego de su salida del caso Cascadas -donde se investigaba más de un millón de transacciones bursátiles de SQM- no hubo avances significativos.

Durante esta jornada, esos dichos encontraron respuesta en Sabas Chahuán.

“No es efectivo que la salida del señor Morales se deba a una injusticia, sino que a razones de buen servicio. En esa investigación los avances eran escasos o prácticamente nulos. En esa ocasión, se formalizó a una persona, pero en definitiva esa persona con posterioridad resultó absuelta”, sostuvo el exfiscal nacional en diálogo con Mega.

“No hay ninguna injusticia”

Chahuán añadió que había reclamos serios y fundamentados de algunos abogados que incluso hicieron presentaciones escritas, solicitaron audiencia y se le concedió a través de la Ley de Lobby, quienes pedían el cambio de fiscal.

“Analizados los antecedentes y por razones de buen servicio se le entregó la investigación a otra persona, de manera tal que no hay ninguna injusticia”, aseguró Chahuán.

Agregó que “hubo otra investigación en la que se le asignó otro fiscal por un caso de cohecho internacional que llevaba el señor Morales, más o menos en la misma época. En esa oportunidad, la causa fue asignada al fiscal regional de la -Fiscalía- Centro Norte, Andrés Montes, porque el señor Morales la había archivado provisionalmente y esa investigación de cohecho internacional se refería a un eventual delito de cohecho de funcionarios de Lan o Latam a personeros del Ministerio del Transporte de Argentina”, sostuvo.

Mientras que dicha causa en Chile permanecía archivada, Estados Unidos la sancionó, generando un problema ante la OCDE. La entidad evaluó negativamente a Chile en “avance ante la corrupción”.

Chahuán afirmó que desempeño de fiscal Morales “dejaba mucho que desear”

Según explicó Chahúan, en conversación con La Segunda, en 2014 se comprometió personalmente ante la OCDE.

Frente a una causa de cohecho internacional en la que estuviera involucrado Chile, sería asignada a un fiscal regional. Y que la causa archivada por el fiscal Morales se iba a desarchivar. De esta manera, inhibió que la OCDE presentara un reproche internacional a Chile.

Consultado por cómo calificaría el desempeño de José Morales en el Ministerio Público, el exfiscal nacional lanzó una dura respuesta.

“Me veo en la obligación de precisar que no hay ninguna razón de injusticia, no había nada personal contra el señor Morales; sino que solo una decisión de buen servicio. Yo me he mantenido rigurosamente al margen de la nominación del fiscal nacional, pero habiendo sido aludido directamente por él, me veo en la obligación de precisar que su desempeño dejaba mucho que desear“, sentenció.