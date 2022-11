"Between no more and drink a chair": ya están los resultados del último ranking de inglés de EF y pasamos del puesto 47 al 45, aunque en 2020 logramos el 37. En esta versión del indicador, en la región, nos llevan la delantera Argentina, Costa Rica, Cuba, Paraguay y Bolivia. A nivel interno, Concepción superó en competencia a Santiago y ambas urbes tienen dominio "alto" del idioma por sobre el resto del país.