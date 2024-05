Mariela Sotomayor volvió a perder el control en Ganar o Servir, una vez más a raíz de una discusión con Camila Recabarren. La notera de farándula terminó llorando en su pieza, tras arremeter contra casi todos los integrantes del reality.

Todo inició en una actividad del grupo con la institutriz Amanda del Villar, cuando Sotomayor indicó: “Cuando estoy más alegre, tengo una faceta y cuando me hinchan, tengo otra, que estoy dispuesta a mostrar”.

No obstante, la convivencia se quebró cuando Recabarren dijo a modo de susurro: “pero sin llorar”.

Acto seguido, la exintegrante de Primer Plano arremetió sin control en contra de la ExMiss Chile, y del resto del elenco del programa.

“Eso veré yo cómo lo hago, tú no puedes decir a mí que no lloré, así como yo tampoco te puedo decir a ti no llores”, gritó en la oportunidad.

“Vamos a seguir Camila, ¿y sabes qué? Para la huevada, ahora no te voy a tener la paciencia que te tuve. Yo sé cositas de ti”, añadió.

“¡Ay! qué miedo, mira cómo tiemblo”, replicó la modelo, a modo de burla.

Finalmente, Mariela Sotomayor decidió irse a la habitación, no sin antes criticar al resto de los participantes del programa.

Sotomayor contra Camila Recabarren

“Si ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas, que a mí me han querido hacer sentir mal en la vida, están muy equivocadas”, remató en la instancia.

“Soy una huevona (sic) muy buena onda, pero cuando me huevean (sic) se encuentran conmigo y ahí van a tener que estar a la altura para responder. Y se acabó esta huevada, cínica de mierda (sic)”, añadió.

“Vayan a la universidad un rato o estudien alguna huevada (sic) antes de venir a hueviarme (sic) a mí”, cerró.

Hay que señalar que nuevos integrantes se sumarán dentro de los próximo días al reality de Canal 13.