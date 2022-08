Un ambiente de tensión se ha desarrollado en el Congreso la mañana de este martes, luego que uno de los abogados del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, señalara que la CAM realizará una declaración y una denuncia donde detallará cada uno de los contactos que tuvo el hombre -que actualmente está en prisión preventiva- con el Gobierno.

Previo a su ingreso a la Comisión de Constitución del Senado, la ministra del Interior, Izkia Siches, precisó que “no ha existido ninguna instrucción por parte del Presidente de la República ni por parte de esta ministra de tomar contacto con la CAM ni con el señor Héctor Llaitul”.

“No nos vamos a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa (…) El señor Héctor Llaitul hoy se encuentra en prisión preventiva bajo este gobierno”, agregó.

Por su parte, el senador Matías Walker precisó que “yo prefiero creerle al Gobierno cuando dice que no hubo más contactos entre el Gobierno y esta organización terrorista. Yo desconfío de las organizaciones terroristas, prefiero creerle al Gobierno. Obviamente, si se demuestra lo contrario, vamos a estar en un problema”.

Una postura similar tuvo la diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, quien afirmó que “yo me quedo con lo que el presidente ha dicho; él ha planteado que no hubo ninguna instrucción para hablar con la CAM”, agregando que “cuando conozcamos los antecedentes que ya fueron anunciados por parte del abogado de Héctor Llaitul, bueno, tendremos que hacer una opinión al respecto”, pidiendo además que no se saquen “pequeños réditos políticos” del tema.

El pasado viernes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, aseguró que él no dio la instrucción de contactar a Héctor Llaitul, vocero y líder de la CAM, tras el polémico llamado de una asesora de la exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, lo que significó su salida del cargo.

“Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra y a ningún funcionario de Gobierno el contactarse con Héctor Llaitul”, aseguró el mandatario.

Llamado a diálogo con la CAM

“Yo le restaría dramatismo a las declaraciones del abogado de la CAM. Si efectivamente algunos personeros del gobierno de Gabriel Boric trataron de tomar contacto con la CAM, no le veo mayor problema”, enfatizó el senador Pedro Araya.

Asimismo, el parlamentario no se detuvo allí, indicando que el principal desafío del jefe de Estado es lograr la paz en La Araucanía, precisando además que “si para eso se debe conversar con grupos como la CAM, debían hacerlo; cosa distinta a lo que ocurre con la investigación judicial”.

Como forma de ejemplificar su punto, Araya acotó que “hay que pensar, por ejemplo, en lo que pasó en otros países como Colombia, que se sostuvieron conversaciones con las FARC independiente de los procesos judiciales, con el objeto de encontrar la paz”.

Eso sí, indicó que “tendríamos un problema si el Gobierno está negando alguna gestión que realizó en este sentido (…) El Gobierno no puede informar dos situaciones distintas a la comunidad”.

Su par Alfonso de Urresti también puso paños fríos al tema, recordando que “hay una importante declaración del ministro (Alfredo) Moreno, cuando era ministro de Piñera, en la que señalaba que había que conversar con Llaitul”.

“En un problema de esta naturaleza hay que conversar con distintos actores, lo importante es que tiene que ser transparente, tiene que haber un acuerdo nacional, tiene que haber una claridad respecto a los propósitos y no hacer improvisaciones”, sumó de Urresti.