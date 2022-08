Según el legislador no se puede olvidar ni obviar el resultado del plebiscito de entrada y el eventual proceso constituyente "2.0" debe ser con paridad, menos convencionales, en menos tiempo y con escaños reservados proporcionales a la votación.

La mañana de este jueves, ante una posible victoria del Rechazo en el plebiscito de salida, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) indicó que el plan del partido es un nuevo proceso constituyente con una hoja en blanco.

“Otra cosa sería reformas constitucionales y eso se hace en el Congreso”, explicó en conversación con Radio Universo.

Aunque ya con anterioridad había comentado que la decisión del plebiscito de entrada no se puede negar ni olvidar, en esta pasada volvió a recalcar aquello.

“Uno puede ver que hay ciertas cosas en las que estamos todos de acuerdo: las personas que estén ahí tienen que ser escogidas por las personas, no por los partidos ni por el Congreso”, partió.

Tras ello indicó que, a su juicio, eso debería zanjarse a través de una elección, pero una que arroje menos convencionales para trabajar en un texto con menos tiempo del que tuvo la Convención.

Sea como sea, Ramírez también indicó en nombre de la UDI que el gremialismo cree que nuevamente debe ser con paridad. “Estamos absolutamente comprometidos”, añadió.

¿Y escaños reservados? El legislador aceptó la idea, aunque bajo criterios de proporcionalidad a modo de respetar la igualdad del voto.

“Nosotros no vamos a ser como la Convención si gana el Rechazo. Queremos que el acuerdo sea lo más amplio posible, pero si hay alguien que quiera trancar la pelota y evitar que haya un acuerdo no va a poder hacerlo, porque el quórum es de 4/7 y no de 2/3″, adelantó.