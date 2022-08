El exfutbolista Luis Núñez , de exitoso paso por Universidad Católica en dos períodos (2006-2007 y 2008-2009) fue declarado culpable de un homicidio ocurrido en 2018 en La Legua.

‘Lucho Pato’, como era conocido en sus tiempos de jugador, fue acusado como uno de los responsables de la muerte de Juan Pinto Vásquez.

Esta jornada el sexto tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago se pronunció y declaró culpable al exdeportista, quien, en su momento, estuvo prófugo 14 meses y fue detenido en Bolivia.

Núñez, que registra condenas anteriores, podría pasar largo tiempo en en prisión por el delito: la Fiscalía solicita 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Además del exjugador, también fueron hallados culpables Joselyn Asolas Farías -esposa de Núñez-, Carolina Andrea González y Andrés Vergara Baeza.

Una vez conocido el veredicto se produjeron algunos incidentes, con Núñez asegurando su inocencia a los gritos.

Consignar que lectura de sentencia quedó programada para el próximo 15 de agosto, desde las 13:00 horas.

“Nunca he tenido una pistola en mis manos”

Luis Núñez, que estuvo preso entre 2013 y 2017 por causas de narcotráfico y porte ilegal de armas, alegó inocencia a lo largo de la investigación.

El exfutbolista aseguró en varias ocasiones en la prensa que estuvo presente en el momento de la discusión que acabaría con la vida de Juan Pinto Vásquez. Sin embargo, remarcó que “yo no he matado a nadie. Nunca he tenido una pistola en mis manos”.

‘Lucho Pato’ afirmó también que “yo sentí un disparo y ahí corrí. Imposible quedarse mirando quién estaba disparando. Yo atiné a salir de la casa para que no me llegaran los disparos”.

Pero la justicia determinó otra cosa. Las pruebas llevaron a que Núñez fuera declarado culpable por homicidio. Solo queda la lectura de sentencia.