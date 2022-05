La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, confirmó durante este jueves la reunión bilateral entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario estadounidense Joe Biden.

Esto en el marco de la Cumbre de las Américas que se celebrará en Estados Unidos entre el 6 y el 10 de junio. Sin embargo, ha habido polémicas por la baja de algunos países y las críticas por la lista de invitados.

Recordemos que países como México decidieron no confirmar su participación hasta que se invite a todos los países del hemisferio. Pese a esto, en Estados Unidos han reiterado que Cuba, Nicaragua y Venezuela no participarán de la convocatoria.

Ante esto, la canciller Urrejola dijo que -pese a que tienen considerables diferencias en materia de derechos humanos con estos países- han manifestado que abogan por una cumbre en la que todos puedan participar.

Además de esta polémica, parlamentarios de oposición solicitaron que La Moneda se reste de la instancia debido a la situación de inseguridad que se vive en el país.

Así lo dijo el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, quien le pidió “ser consecuente”.

“Le pedimos que sea consecuente. Cuando usted dice que no tolerará la violencia como medio de solución a lo que estamos viviendo, póngalo en práctica, no viaje a la Cumbre de las Américas, porque la urgencia es estar en nuestro país y no fuera de él”, manifestó el parlamentario.

Urrejola también dijo que -de momento- ella y el ministro de Economía, Nicolás Grau, serían parte de la delegación.

Estas declaraciones las realizó luego del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado.